Nechcú sa len zúčastniť. Kapitánka Fričová verí, že Slovenky na ME majú na postup

Slovenské volejbalistky nepôjdu na blížiace sa majstrovstvá Európy iba zbierať skúsenosti. Kapitánka reprezentácie Karolína Fričová považuje postup zo základnej skupiny za realistický cieľ a verí, že tím má kvalitu na účasť v osemfinále.
V relácii TASR TV Šport Tu a Teraz hovorila aj o príprave na šampionát, sile súperiek či svojej úlohe kapitánky.
Slovenky sa pred ME konfrontujú so silnými družstvami. Po dvoch prípravných dueloch so Slovinskom, ktoré ich v lete vyradilo v semifinále Európskej ligy, ich čakajú ešte dva zápasy proti Španielsku. Fričová vníma náročnú prípravu ako výhodu.
„Bola to skvelá previerka pred majstrovstvami Európy, pretože takéto družstvá nás tam vlastne čakajú a nič ľahšie tam nebude. Takže pripravujeme sa, postupne zisťujeme, čo ešte potrebujeme doladiť, čo potrebujeme zlepšiť.
Vyskúšali sme niečo nové, čo sme predtým v Európskej lige úplne nerobili. Zatiaľ si myslím, že ideme dobrým smerom a verím, že to ukážeme na majstrovstvách Európy,“ uviedla slovenská kapitánka.
V príprave sa body nezbierajú, dôležité sú skúsenosti
Zverenky trénera Martina Volpiniho vo štvrtok podľahli Slovinkám 0:3, v piatok s nimi remizovali 2:2. Výsledky prípravných zápasov podľa Fričovej nie sú najdôležitejším ukazovateľom pred turnajom, aj keď vyhrávať je pre sebavedomie dobré: „Dôležité je to, čo sa z tých zápasov naučíme. V príprave sa nezbierajú body, nezbierajú sa víťazstvá.
Myslím si, že sa zbierajú skúsenosti a informácie o nás, o tom, ako to funguje v družstve, čo nám funguje proti takémuto súperovi, ako vieme tú prípravu a taktiku, ktorú nám tréneri spravia, preniesť do toho zápasu a držať to, prípadne sa nejako adaptovať. Myslím si, že toto sú kľúčové veci, ktoré v tých prípravných zápasoch chceme vidieť.“
Slovenky dosiahli na predchádzajúcich ME v roku 2023 historické 10. miesto, ktorým si zaistili priamu účasť na tohtoročnom šampionáte v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku. Aj tentoraz chcú postúpiť do vyraďovacej fázy.
„Realistický cieľ je to určite. Nie je to vôbec o tom, že sme sa dostali na majstrovstvá Európy, poďme sa zúčastniť a bude nám to stačiť. Určite je cieľ postup zo skupiny a verím, že sa nám to podarí. Určite na to máme. Som presvedčená o tom, že ten tím to dokáže,“ zdôraznila 26-ročná smečiarka.
Cesta do osemfinále vedie cez balkánske tímy
Slovenky čakajú v D-skupine vo švédskom Göteborgu postupne Francúzky, domáce hráčky, Chorvátky, Talianky a debutantky z Čiernej Hory.
„Vôbec to nebude jednoduché. A sama som zvedavá, ako ten zápas bude vyzerať a čo dokážeme, o čo budeme bojovať. Budeme sa im to snažiť znepríjemniť čo najviac, aj napriek tomu, že určite nepôjdeme do toho zápasu ako favoritky, ale verím, že podáme čo najlepší volejbal,“ povedala Fričová o úvodnom súboji s Francúzkami, ktoré sa vlani prebojovali až do štvrťfinále majstrovstiev sveta.
Špecifický náboj bude mať duel s domácim Švédskom, ktoré triumfovalo v Európskej lige a v zostave má jednu z najvýraznejších hráčok svetového volejbalu Isabelle Haakovú. Slovenky navyše očakávajú zaplnenú halu. Kľúčové z pohľadu postupu by mali byť najmä súboje s Chorvátskom a Čiernou Horou.
Fričová ich neoznačila za povinné víťazstvá, no práve cez tieto tímy vedie podľa nej najreálnejšia cesta medzi najlepšiu šestnástku: „Nie sme nastavené, že sú to povinné víťazstvá, ale sme nastavené, že to sú družstvá, cez ktoré budeme chcieť postúpiť. Toto sú družstvá, s ktorými sme, si myslím, na úrovni najbližšie a cez ktoré sa budeme chcieť cez tú skupinu dostať ďalej.“
Postup by Slovenky posunul do osemfinále v Brne, ktoré by pre ne prakticky znamenalo domácu pôdu. Zo skupiny idú ďalej štyri najlepšie družstvá.
„Bavili sme sa, že už aj do tej skupiny sme chceli ísť do Čiech, ale nepodarilo sa. Určite je pre nás fajn prísť, povedzme si, že bližšie domov, respektíve domov. Tí ľudia to budú mať naozaj bližšie, budú nás môcť prísť povzbudiť. Takže určite to máme ako takú motiváciu navyše, že postup zo skupiny bude znamenať, že si zahráme v Brne,“ konštatovala Fričová.
Prvýkrát s kapitánskou páskou na rukáve
Slovenská smečiarka absolvuje už svoje štvrté ME, prvýkrát však v pozícii kapitánky. Tú nevníma iba ako formálnu funkciu počas zápasu.
„Nie je to len tá páska, respektíve to, či máme servis alebo príjem v úvode zápasu. Je to komunikácia s trénerom, potom s babami. Prenášať nejaké informácie a to, čo od nás tréner vyžaduje, respektíve ak sa dievčatá niečo pýtajú a chcú a potrebujú to zistiť od trénera, prípadne sa nejako poradiť,“ dodala Fričová, ktorá považuje za dôležité aj to, aby sama reprezentovala hodnoty družstva.
Pomáha jej pritom súdržnosť kolektívu, ktorá bola podľa nej viditeľná už počas úspešnej Európskej ligy, kde Slovenky obsadili štvrté miesto a zabezpečili si miestenku na ME 2028.
Na konci tohtoročného šampionátu by chcela mať predovšetkým pocit, že družstvo využilo svoj potenciál naplno.
„Nechcem, aby nám tlak a stres zviazal ruky, ale to tak nejak prijali, užili si tam každý jeden moment, odovzdali tam maximum, čo v nás je,“ poznamenala slovenská kapitánka, ktorá je známa aj tým, že na Instagrame zverejňuje vlogy o živote profesionálnej volejbalistky.
Ideálnu vetu do záverečného videa z Göteborgu už má Fričová v hlave: „Som hrdá na to, že sme tam odovzdali to, čo v nás bolo a že viac sa už ani nedalo.“ ME sa začnú v piatok 21. augusta a vyvrcholia v nedeľu 6. septembra.