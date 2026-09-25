Kvalifikácia ME vo futbale do 21 rokov 2027: Slovensko prehralo na domácej pôde s Írskom

Futbalisti Slovenska a Írska dnes hrali ďalší zápas kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov vo futbale 2027.
Stretnutie hostila Košická futbalová aréna, v televízii duel odvysielala stanica STVR Šport.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Írsko v kvalifikácii na EURO U21 2027 (skupina D)
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ONLINE PRENOS: Slovensko - Írsko dnes LIVE (kvalifikácia ME vo futbale hráčov do 21 rokov 2027, skupina D, piatok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia na ME U21 2026/2027
25.09.2026 o 18:00
Slovensko
0:2
(0:1, 0:1)
90+3 minúta
Ukončený
Írsko
Prehľad
Góly: 2. Lonergan, 57. Grehan. ŽK: 62. Gajdoš (SVK), 69. Pališčák (SVK) – 68. Devaney (IRL), 78. Jauny (IRL), 84. Murphy A. (IRL). Rozhodca: Viktor Kopiievskyi (UKR) – Semen Shlonchak (UKR), Viktor Nyzhnyk (UKR).
Prenos
Slovensko – Írsko 0:2 (0:1)
Góly: 2. Lonergan, 57. Grehan. ŽK: 62. Gajdoš (SVK), 69. Pališčák (SVK) – 68. Devaney (IRL), 78. Jauny (IRL), 84. Murphy A. (IRL). Rozhodca: Viktor Kopiievskyi (UKR) – Semen Shlonchak (UKR), Viktor Nyzhnyk (UKR).
Góly: 2. Lonergan, 57. Grehan. ŽK: 62. Gajdoš (SVK), 69. Pališčák (SVK) – 68. Devaney (IRL), 78. Jauny (IRL), 84. Murphy A. (IRL). Rozhodca: Viktor Kopiievskyi (UKR) – Semen Shlonchak (UKR), Viktor Nyzhnyk (UKR).
Je dobojované. Slovensko nezvládlo dôležitý zápas s Írskom, keď v Košiciach podľahlo 0:2 a skomplikovalo si boj na ceste za európskym šampionátom do 21 rokov.
90+3
Koniec zápasu.
89
Slováci sa prebojovali pred súperove pokutové územie, kde sa snažia v závere riadneho hracieho času vytvoriť priestor na strelecké zakončenie.
86
Striedanie v tíme Írsko:
z ihriska odchádza Kone-Doherty, prichádza Ayinde.
z ihriska odchádza Kone-Doherty, prichádza Ayinde.
85
Maroš to vyskúšal streleckým pokusom, jeho koncovka na vzdialenejšiu pravú tyč ale končí tesne vedľa!
84
Žltá karta pre tím Írsko (Murphy A.).
83
Prichádza už celkovo deviaty rohový kop Írska v dnešnom zápase. Opäť to vyskúšajú hostia z pravej strany.
82
Pokračuje aktivita írskeho tímu a zatiaľ to nevyzerá, že by sa Slováci priblížili k zdramatizovaniu dnešného zápasu.
80
Do zakončenia sa dostal Kone-Doherty, jeho strela však bola nakoniec zblokovaná.
79
Hrdina predviedol výborný zákrok, pričom vyrazil loptu na rohový kop pre Írsko. Hostia ho zahrajú z pravej strany.
78
Žltá karta pre tím Írsko (Jauny).
75
Striedanie v tíme Írsko:
z ihriska odchádza Mullins, prichádza Akachukwu.
z ihriska odchádza Mullins, prichádza Akachukwu.
74
Striedanie v tíme Slovensko:
z ihriska odchádza Sauer, prichádza Sovič.
z ihriska odchádza Sauer, prichádza Sovič.
71
Lopta je aktuálne na kopačkách našich reprezentantov, ktorým sa však nedarí dostať pred súperovu bránu.
69
Žltá karta pre tím Slovensko (Pališčák).
68
Žltá karta pre tím Írsko (Devaney).
67
Striedanie v tíme Slovensko:
z ihriska odchádza Gajdoš, prichádza Maroš.
Striedanie v tíme Írsko:
z ihriska odchádza Lonergan, prichádza Noonan.
z ihriska odchádza Gajdoš, prichádza Maroš.
Striedanie v tíme Írsko:
z ihriska odchádza Lonergan, prichádza Noonan.
65
Pri lopte sú aktuálne reprezentanti Írska, ktorí pokračujú vo svojej ofenzívnej snahe a chcú definitívne rozhodnúť dnešný duel.
63
Na trávniku zostáva ležať jeden z našich reprezentantov, napriek tomu sa však nedovolený zákrok nepískal. Uvidíme však vhadzovanie pre náš tím.
62
Žltá karta pre tím Slovensko (Gajdoš).
61
Striedanie v tíme Slovensko:
z ihriska odchádza Hranica, prichádza Pavek,
z ihriska odchádza Pira, prichádza Mikulaj,
z ihriska odchádza Chyla, prichádza Hájovský.
z ihriska odchádza Hranica, prichádza Pavek,
z ihriska odchádza Pira, prichádza Mikulaj,
z ihriska odchádza Chyla, prichádza Hájovský.
60
Na slovenskej strane sa už chystajú viaceré zmeny, medzitým môže Írsko pokračovať v ofenzívnej snahe pred našim pokutovým územím.
57
Írsko dalo gól!
Obrovská smola našich! Na hlavičkové zakončenie z rohového kopu si najvyššie vyskočil GREHAN, pričom sa lopta odrazila od zeme a napriek slabšej razantnosti prepadla Hrdinovi aj jemu spoluhráčovi na čiare. Írsko vedie 2:0 a má nakročené k dôležitému víťazstvu.
Obrovská smola našich! Na hlavičkové zakončenie z rohového kopu si najvyššie vyskočil GREHAN, pričom sa lopta odrazila od zeme a napriek slabšej razantnosti prepadla Hrdinovi aj jemu spoluhráčovi na čiare. Írsko vedie 2:0 a má nakročené k dôležitému víťazstvu.
57
Prichádza už celkovo piaty rohový kop írskeho tímu v dnešnom zápase. Hostia ho zahrajú z ľavej strany.
56
Náš súper z Írska sa rozostavil pred pokutovým územím, kde sa sa snaží preniknúť nakoniec cez ľavú stranu.
55
Hoci sa Marcelli snažil napádať brániacich stopérov, nakoniec nevybojoval loptu v sľubnej pozícii.
54
Gajdoš posielal center z ľavej strany, pripravená írska defenzíva ale pokus bezpečne odvrátila.
53
Sledovať budeme pre zmenu aj rohový kop domáceho tímu, rozohrávať ho bude Gajdoš.
50
Prichádza ďalší faul, po ktorom sa slovenská reprezentácia dostane k štandardnej situácii.
49
Dopredu už mohli smerovať aj reprezentanti Írska, naša defenzíva si však situáciu postrážila.
48
Po tom, čo sa snažil Gajdoš poslať centrovaný pokus do vnútra šestnástky, sa Slovákom nepodarilo vypracovať si strelecké zakončenie.
47
Píska sa nedovolený zákrok na Okála, hrať tak bude môcť slovenský tím. Uvidíme štandardnú situáciu.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 19:04.
Po prvom polčase Slovensko prehráva v súboji s Írskom 0:1, keď dovolilo súperovi vstúpiť do zápasu aktívnejším herným dojmom, vrátane niekoľkých príležitostí. Presadil sa Lonergan, ktorý v prvých minútach poslal presné hlavičkové zakončenie.
45+3
Prvý polčas sa skončil.
45+2
Slovensko sa drží na svojej útočnej polovici a pripravuje sa na poslednú možnú akciu v prvom polčase.
45
V posledných minútach sledujeme ofenzívnu snahu slovenského tímu, aktuálne je ponechaná výhoda po faule na Marcelliho.
42
Postupne sa blížime k záveru prvého polčasu, pričom si musíme dať pozor na ďalšiu akciu írskeho tímu.
39
K lopte sa už dostáva slovenský brankár Hrdina, ktorý zvolil len dlhý odkop na stred ihriska.
36
Írsko zapája do kombinácie aj vlastného brankára Jaunyho, ktorý otáča hru na svoju ľavú stranu.
35
Marcelli mal na kopačke ďalšiu šancu na vyrovnanie, nakoniec však jeho strela smeruje tesne vedľa brány!
34
Pri lopte je už slovenská reprezentácia, ktorá prenáša hru postupne na svoju pravú stranu.
32
Hoci sa Írom podarila stratiť lopta pred vlastným pokutovým územím, následne zakončenie Slovenska končí v moci brankára Jaunyho.
30
Marcelli nepremenil pokutový kop, keď brankár Jauny vystihol zakončenie a pokus zneškodnil!
29
Pokutový kop pre Slovensko!
28
Slováci sa nasťahovali v kompletnom zložení na svoju útočnú polovicu, kde sa prezentujú kombináciou.
27
Píska sa nedovolený zákrok hostí a prichádza štandardná situácia pre slovenských mladíkov.
26
Pokračuje snaha slovenského tímu, ktorý tentokrát bude môcť vyraziť zo stredového kruhu po nepresnom odkope od brány.
25
Sauer sa snažil zobrať akciu na seba cez stred ihriska, nakoniec z toho ale bude iba odkop od brány.
24
Pri lopte sú aktuálne slovenskí reprezentanti, ktorí začínajú s útokom od svojej vlastnej brány.
23
Kone-Doherty sa dostal do sľubnej streleckej pozície už vo vnútri šestnástky, nakoniec sa mu ale nepodarilo zakončiť.
22
Prichádza útočný nedovolený zákrok od Marcelliho, hrať bude môcť znova írsky celok.
21
Lopta končí v moci brankára Jaunyho, ktorý tak štartuje útočnú akciu svojho tímu.
20
Po ošetrení írskeho pravého obrancu pokračujeme v hre, do útoku smeruje práve náš súper.
19
Na trávniku zostal ležať Curtis, sledovať tak budeme ošetrenie.
18
Riznič posielal z ľavej strany center do pokutového územia, obrana hostí ale bola pripravená a loptu odvrátila.
15
Hoci sa slovenský tím snaží v posledných minútach aktívne útočiť po krajoch ihriska, dopredu už môže vyraziť náš súper z Írska.
13
Po neúspešnej akcii írskeho mužstva sa nám naskytá možnosť na rozohrávku od brány Hrdinu.
12
Vyskúšali sme to tentokrát pasom či centrovaným pokusom cez pravé krídlo, obrana Írska však bola úspešná.
11
Našim mladíkom sa konečne podarilo založiť útočnú akciu, keď sme sledovali vysunutú prihrávku po ľavom krídle na Gajdoša. Nakoniec sme ale neuspeli s prenesenou hrou pred pokutové územie.
10
Pokračuje aktivita írskeho tímu, ktorému zatiaľ jednoznačne patrí úvod dnešného zápasu. Sledovať budeme rohový kop z ľavej strany.
9
Sledovali sme ďalšie strelecké zakončenie nášho súpera, začíname však rozohrávkou od brány.
7
Curtis si nabehol cez pravé krídlo a napokon vyslal zakončenie k bližšej žrdi, pričom Hrdina musel zakročiť a strelecký pokus vyraziť. Uvidíme rohový kop Írska.
7
Tentokrát je už lopta na kopačkách našich mladíkov, ktorí sa snažia postupne presunúť do útoku.
5
Opäť sa nebezpečným útokom prezentovali hostia, Slováci zatiaľ nevstúpili do dnešného zápasu ideálnym spôsobom.
3
Naša defenzíva dovolila Írom ihneď ďalšiu príležitosť, tentokrát nás ale podržal brankár Hrdina, ktorý zvládol zakončenie po zemi.
2
Írsko dalo gól!
Lenže prišla prvá akcia v zápase a po centrovanom pokuse z ľavej strany sa lopta ocitla priamo pred bránou, kde si na zakončenie nabehol THOMAS LONERGAN, ktorý presnou hlavičkou k pravej žrdi otvára skóre zápasu. Írsko zaskočilo domácich a vedie 1:0!
Lenže prišla prvá akcia v zápase a po centrovanom pokuse z ľavej strany sa lopta ocitla priamo pred bránou, kde si na zakončenie nabehol THOMAS LONERGAN, ktorý presnou hlavičkou k pravej žrdi otvára skóre zápasu. Írsko zaskočilo domácich a vedie 1:0!
2
Aktuálne sledujeme kombináciu slovenského mužstva, ktoré zvolí zrejme odkop z kopačky brankára Hrdinu.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Slovensko: Hrdina – Hranica, Mielke, Pališčák, Okál – Sauer M. (C), Chyla, Gajdoš, Riznič – Pira, Marcelli.
Náhradníci: Zajac, Jakubko, Pavek, Maroš, Mikulaj, Hájovský, Sovič, Musák, Rajnoha.
Írsko: Jauny – Curtis, McCarthy, Grehan (C), Murphy A., – Finneran, Devaney, Kone-Doherty, Mullins, Brennan – Lonergan.
Náhradníci: Gill, Mcmanus, Okagbue, Noonan M., Ayinde, Brown, Lipsiuc, Akachukwu, Gallagher.
Slovensko: Hrdina – Hranica, Mielke, Pališčák, Okál – Sauer M. (C), Chyla, Gajdoš, Riznič – Pira, Marcelli.
Náhradníci: Zajac, Jakubko, Pavek, Maroš, Mikulaj, Hájovský, Sovič, Musák, Rajnoha.
Írsko: Jauny – Curtis, McCarthy, Grehan (C), Murphy A., – Finneran, Devaney, Kone-Doherty, Mullins, Brennan – Lonergan.
Náhradníci: Gill, Mcmanus, Okagbue, Noonan M., Ayinde, Brown, Lipsiuc, Akachukwu, Gallagher.
Krásny piatok všetkým futbalovým fanúšikom! Vítam vás pri sledovaní zápasu z kvalifikácie na Majstrovstvá Európy do 21 rokov, keď sa proti sebe postaví výber Slovenska a Írska.
Slovenskí sokolíci naďalej živia nádej na postup na európsky šampionát, keď sa nachádzajú na 2. mieste so ziskom 16 bodov. Na lídra z Anglicka strácajú tri body, už v nasledujúcim zápase si však zmerajú sily práve s prvým mužstvom tabuľky. Naopak hneď za Slovenskom sa nachádzajú Íri, ktorí majú na konte 11 bodov. Prvý vzájomný súboj medzi týmito dvoma celkami sa pritom skončil nerozhodne 2:2, keď sa domácim Írom podarilo hneď dvakrát dotiahnuť na slovenské jednogólové vedenie.
Slovenskí sokolíci naďalej živia nádej na postup na európsky šampionát, keď sa nachádzajú na 2. mieste so ziskom 16 bodov. Na lídra z Anglicka strácajú tri body, už v nasledujúcim zápase si však zmerajú sily práve s prvým mužstvom tabuľky. Naopak hneď za Slovenskom sa nachádzajú Íri, ktorí majú na konte 11 bodov. Prvý vzájomný súboj medzi týmito dvoma celkami sa pritom skončil nerozhodne 2:2, keď sa domácim Írom podarilo hneď dvakrát dotiahnuť na slovenské jednogólové vedenie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.