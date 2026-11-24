Dobrý športový výsledok slovenskej reprezentácie a zaplnená domáca aréna sú najväčšími želaniami prezidenta Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslava Holešu pred blížiacimi sa ME žien.
Bratislava bude od 4. do 8. decembra dejiskom šiestich stretnutí základnej F-skupiny, v ktorej si domáce reprezentantky postupne zmerajú sily so Srbskom, Švédskom a Nemeckom.
Organizačné prípravy sú podľa šéfa SZH prakticky ukončené, najväčšou výzvou zostáva predaj vstupeniek.
Organizátori by mali prevziať priestory Tipos arény 29. novembra a následne začať s jej prestavbou.
Cieľom je čo najviac zaplnená hala a atmosféra
„Máme skúsený organizačný tím, takže z tohto pohľadu som pokojný. Musíme zvládnuť marketingovú kampaň, osloviť verejnosť a presvedčiť fanúšikov, aby prišli na zápasy.
Naším cieľom je čo najviac zaplnená hala a atmosféra, ktorá bude hráčky motivovať k čo najlepším výkonom,“ uviedol Holeša v rozhovore na oficiálnom webe SZH.
Prezident zväzu vníma progres v hre zvereniek trénera Jana Beňadika, chýba mu však výraznejší výsledkový impulz.
Pozitívne vnímam najmä výkony našich brankárok
„Káder sa posúva dopredu a jeho výkonnosť rastie. Čo nám zatiaľ trochu chýba, je víťazstvo nad kvalitným súperom, ktoré by dievčatám dodalo potrebné sebavedomie. Pozitívne však vnímam najmä výkony našich brankárok.
Tam máme veľkú kvalitu. Zlepšuje sa aj obranná činnosť. V útoku je to o niečo náročnejšie, pretože vytvorenie fungujúceho systému a potrebnej efektivity si vyžaduje čas.
Verím, že realizačný tím dokáže hráčky pripraviť tak, aby sa ich zlepšujúca forma prejavila práve na šampionáte.“
Za kľúčový z pohľadu postupových ambícií považuje Holeša úvodný duel proti Srbsku. Od reprezentantiek očakáva maximálne nasadenie a bojovnosť.
Zápas proti Nemecku považujem za najťažší
„Prvý zápas na šampionáte je vždy veľmi dôležitý, pretože môže výrazne ovplyvniť sebavedomie tímu aj ďalší priebeh turnaja.“
Náročnosť súperov bude podľa neho gradovať: „Nasledujúce stretnutia budú ešte náročnejšie, pričom posledný zápas proti Nemecku považujem za najťažší v skupine.
Ak chceme na šampionáte niečo dosiahnuť, potrebujeme sa zachytiť hneď v úvodnom stretnutí. Preto bude zápas so Srbskom z nášho pohľadu mimoriadne dôležitý.“
Šéf SZH by si želá, aby Slovenky nadviazali na úspešné vystúpenie na kontinentálnom šampionáte spred dvanástich rokov.
Holeša: Urobiť maximum
„Samozrejme, v kútiku duše by som si želal, aby sa nám podarilo zopakovať niečo podobné ako na majstrovstvách Európy v roku 2014, keď naše reprezentantky dokázali prekvapiť a postúpiť zo základnej skupiny, hoci s tým prakticky nikto nepočítal.
Ak by sa dievčatám podarilo niečo podobné aj teraz, bol by som nesmierne šťastný.
Predovšetkým si však želám, aby sme po skončení šampionátu mohli povedať, že sme urobili maximum, pripravili výborné podujatie a že slovenská hádzaná z neho dokázala vyťažiť čo najviac,“ dodal Holeša.