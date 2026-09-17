ONLINE: Slovensko - Grécko dnes, ME vo volejbale 2026 LIVE (skupina A)

Slovensko - Grécko: ONLINE prenos z ME vo volejbale 2026.
Slovensko - Grécko: ONLINE prenos z ME vo volejbale 2026. (Autor: Sportnet)
Sportnet|17. sep 2026 o 13:00
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Sledujte spolu s nami online prenos zo zápasu skupiny A na ME vo volejbale 2026: Slovensko - Grécko.

Slovensko a Grécko dnes hrajú svoj piaty zápas skupiny A na ME vo volejbale 2026.

Kde sledovať ME vo volejbale v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Volejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Grécko (ME vo volejbale 2026, skupina A, štvrtok, výsledky, naživo)

Majstrovstvá Európy muži Skupina A 2026/2027
17.09.2026 o 16:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Grécko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní volejbalového zápsu z Majstrovstiev Európy medzi Slovenskom a Gréckom.

Slovenskí volejbalisti už nemajú šancu postúpit do vyraďovacej fáze. Prehrali zatiaľ všetky štyri zápasy a nedokázali bodovať. Dnešný zápas proti Grécku je teda pre naších reprezentantov rozlúčkou s turnajom. Naopak Gréci predvádzajú na turnaji parádne výkony. Dokázali zdolať Švédsko a prekvapujúco aj vysoko favorizované Slovinsko. Srdečne Vás pozývam sledovať dnešný duel.

Tabuľka skupiny A

Volejbal

Volejbal

    Slovensko - Grécko: ONLINE prenos z ME vo volejbale 2026. online
    Slovensko - Grécko: ONLINE prenos z ME vo volejbale 2026. online
    ONLINE: Slovensko - Grécko dnes, ME vo volejbale 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 13:00
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