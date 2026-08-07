Slovenské nádeje v Birminghame. Volko mieri na piate ME, Forster: Verím, že to vo mne je

Na atletických ME v Birminghame bude mať slovenská reprezentácia druhú najpočetnejšiu výpravu v ére samostatnosti.
Súčasťou 23-členného tímu sú aj dlhoročné opory, Ján Volko i Daniela Ledecká sa predstavia na piatom kontinentálnom šampionáte, Viktória Forsterová na treťom. ME sú na programe 10. až 16. augusta.
Forsterová sa na ME predstaví opäť okrem prekážkovej stovky aj na hladkej. Najkratší šprint má na programe všetky tri kolá v prvý deň šampionátu v pondelok 10. a v rovnaký deň večer sa budú konať aj rozbehy prekážkovej stovky.
VIDEO: Forster pred odchodom na ME
Tie sa však slovenskej reprezentantky týkať nebudú. Na podujatie sa dostala splneným limitom 12,88 s a má právo štartu až od semifinále, ktoré je na programe v utorok 11. večer. V disciplíne obhajuje finálovú účasť a 8. miesto spred dvoch rokov z Ríma.
Forster: Verím, že to vo mne je
„Veľmi sa teším na toto podujatie. Mám dobré spomienky z poslednej Európy, verím, že sa mi ne podarí nadviazať. Posledné tréningy ukázali, že to je na dobrej ceste. Určite by som sa chcela predstaviť vo finále stovky prekážok.
Verím, že to vo mne je, pokiaľ beh zvládnem technicky správne a konečne sa dostanem na tie časy, ktoré ma oprávňujú pomýšľať na finále.
A v ňom sa už môže stať čokoľvek,“ uviedla Forsterová na piatkovom stretnutí s novinármi pred odchodom do Anglicka.
Prekážková stovka je Forsterovej primárna disciplína, no hladká pre ňu rozhodne nebude iba tréning.
Budem sa do hladkej stovky snažiť dať všetko
„Určite by som sa na štart nepostavila s tým, aby som iba vybehla. Budem sa do hladkej stovky snažiť dať všetko,“ uviedla slovenská šprintérka.
Čaká ju aj vystúpenie v štafete 4x100 metrov, ktorej rozbehy i finále sú na programe v sobotu 15.
„Veľmi sa teším, že štafeta bude štartovať na majstrovstvách Európy a som veľmi rada, že som jej súčasťou. Baby sú naozaj skvelé, výkony idú hore. Pokiaľ nám všetko vyjde, tak by to mohol byť naozaj kvalitný čas.
O nejakom umiestnení sme sa nerozprávali, sústredíme sa na to, aby sme zvládli rozbehy. Vieme, že európska špička má v štafetách naozaj kvalitné atlétky. Budeme sa im určite snažiť priblížiť a niektoré zdolať.“
Volko nechýbal na kontinentálnom šampionáte od Amsterdamu 2016, medzi jeden z jeho vrcholov kariéry patrí 4. miesto zo stovky z Mníchova 2022.
Predvediem to, na čo mám, hovorí Volko
„Spomínam si na to dobre. Pre mňa osobne to bolo niečo neskutočné a je to niečo, čo ma drží pri atletike až doteraz.
V Birminghame budem spokojný, keď podám maximálny výkon, keď to bude môj beh a predvediem to, na čo mám.
Pokiaľ pobežím viac ako dva behy, bude to dobré,“ uviedol Volko, ktorého možno viac ako vlastné výkony v súčasnosti teší to, že má na Slovensku nasledovníka.
Jeho kolega z klubu Naša atletika Bratislava Richard Machata v piatok obsadil 6. priečku vo finále na juniorských MS v Eugene.
VIDEO: Volko pred odchodom na ME
„Som rád, že mladá generácia vyrastá možno aj popri mne, možno aj s nejakým mojím malým prispením. Na druhej strane mladí posúvajú ďalej i mňa. Desať, či jedenásť rokov ma nikto nezdolal, to jednoducho nie je normálne.
To sa nemá diať. Má sa to proste hýbať tak, že mladí sa majú doťahovať a vytvárať konkurenciu.
Som rád, že sa to konečne deje, že sa to nejakým spôsobom posunulo, že mladá generácia dorastá a mám za sebou nejakých nasledovníkov,“ vyjadril spokojnosť Volko, ktorého čaká stovka v utorok 11. a dvojstovka vo štvrtok 13. a prípadné finále o deň neskôr.
Piate ME čakajú aj Danielu Ledeckú, bežkyňu na 400 m prek.
Ledecká: Chcem ísť krok po kroku
„Predchádzajúce dva európske šampionáty som bola v semifinále, určite by som v ňom nechcela chýbať ani teraz. Chcem ísť však krok po kroku a najprv sa sústrediť na rozbehy, z ktorých by som chcela postúpiť do semifinále.
Podať čo najlepší výkon a vydať zo seba maximum, priblížiť sa osobnému rekordu. Uvidíme, ako to všetko dopadne, ale semifinále bude pre mňa také rozhodujúce. Potom v piatok nás čakajú ešte rozbehy na štafetu, na ktorú sa veľmi teším.
Naposledy sme ju bežali vonku na šampionáte v Berlíne 2018. Dobré bolo, že sme si to vyskúšali na halových MS v Toruni.
Verím, že každá z nás bude chcieť podať ten najlepší výkon a zabojovať prípadne aj o finále,“ uviedla Ledecká.
VIDEO: Ledecká pred odchodom na ME
Na rozdiel od jej reprezentačnej kolegyne a líderky svetových tabuliek Emmy Zapletalovej musí ísť na 400 m prek. už do rozbehov, ktoré sú na programe v pondelok.
Semifinále sa bude konať o deň neskôr a finále v stredu 12.
VIDEO: Šéftréner Charfreitag pred odchodom na ME
Štafeta 4x400 m žien sa začína rozbehmi v piatok 14., finále je na programe až v záverečný deň šampionátu, v nedeľu 16.