Mladí hádzanári zakončili ME víťazne, v poslednom zápase suverénne zdolali Fínsko

Slovenskí hádzanári do 18 rokov.
Slovenskí hádzanári do 18 rokov. (Autor: EHF)
TASR|9. aug 2026 o 11:16
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Slováci obsadili konečné devätnáste miesto.

ME v hádzanej do 18 rokov - o 19. miesto

Slovensko - Fínsko 40:25 (21:12)

Zostava a góly SR: Kríž, Mikula - Valent 4, Bačenko 5, Sivák 2, Kubík 2, Boťanský 2, Bednárik, Straňovský 1, Chovanec 2, Török 7, Fekeč 1, Dudáš 3, Krkoška 8, Kirňák, Majirský 3.

Najviac gólov Fínska: Kurppa a Hagman po 7, Ahlbäck 4. Rozhodovali: Ivanovič, Kaludjerovič (obaja Č. Hora), vylúčenia: 6:6, ČK: 40. Hedlund (Fín.) 7m hody: 6/6 - 3/7

Slovenskí hádzanári obsadili na majstrovstvách Európy hráčov do 18 rokov v srbskom Belehrade konečné 19. miesto.

Rozhodla o tom nedeľňajšia výhra zverencov trénera Tomáša Straňovského v zápase o 19. priečku s Fínskom 40:25.

Úvod stretnutia priniesol vyrovnaný priebeh, no následne Slováci využili viaceré absencie v tíme súpera.

Fíni mali k dispozícii len ôsmich hráčov do poľa a Slovensko si tak za štvrťhodinu vypracovalo šesťgólový náskok, ktorý do polčasu ešte zvýšilo na deväť presných zásahov.

Fínsku vyšiel začiatok druhého polčasu, keď manko na Slovákov mierne stiahli, no Straňovského zverenci využili červenú kartu Hedlunda a opäť odskočili do výraznejšieho náskoku. Ten si už v závere postrážili a zvíťazili presvedčivo 40:25.

Hlas po zápase

Tomáš Straňovský, tréner SR18: „Sme veľmi radi, že sme európsky šampionát ukončili víťazstvom. V dnešnom zápase sme dominovali a som rád, že si zahrali všetci hráči. Chcem sa všetkým chalanom poďakovať za účinkovanie na majstrovstvách Európy. Síce nevyšlo všetko podľa predstáv, ale hráči určite získali množstvo skúseností, ktoré v budúcnosti využijú a budú na sebe pracovať ešte tvrdšie. Videli, kde sa nachádzajú v európskej konkurencii a aká je úroveň ich kategórie. Určite treba naďalej pracovať na sebe a posúvať sa krok po kroku vpred.“

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