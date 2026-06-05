Slovenkám nevyšiel domáci zápas v boji o MS. Proti Fínsku nestrelili ani jeden gól

Kvalifikácia MS vo futbale žien 2027
B-divízia - 3. skupina:
Slovensko - Fínsko 0:4 (0:1)
Góly: 20. Ölingová, 53. a 63. Lindströmová, 61. Seveniusová.
Rozhodovali: Milovaničová - Kostičová, Mijailovičová (všetky Srb.), ŽK: Kosolaová (Fínsko)
Diváci: 543
Slovensko: Geletová - Vojteková, Košíková, Bartovičová (70. Lemešová), Retkesová - Kaláberová (61. Žemberyová), Maťavková, Škorvánková (81. Nárožná) - Hrúziková (46. Gondová), Fabová, Šurnovská (46. Mikolajová)
Fínsko: Talaslahtiová - Lehtolaová (69. Sirenová), Nyströmová, Raijasová, E. Koivistová (77. Mansarayová) - Sirenová, Ölingová (60. Ahtinenová), Engmanová (60. Seveniusová), Kosolaová, V. Koivistová - Lindströmová (69. Nyströmová)
Slovenská ženská futbalová reprezentácia prehrala v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Brazílii s Fínskom 0:4.
Zverenkyniam trénera Petra Kopúňa patrí v tabuľke v rámci 3. skupiny B-divízie tretia pozícia, po piatich odohraných dueloch majú na konte tri body za jedno víťazstvo a štyri prehry, no naďalej zostávajú v hre o play off.
Slovenky zakončia skupinovú fázu v utorok 9. júna o 19.00 h vonkajším duelom proti Lotyšsku.
Tímy z prvých troch miest tabuľky postupujú do play off o účasť na MS 2027, žreb tejto fázy je na programe vo štvrtok 18. júna. Zápasy prvého kola sa odohrajú v októbri, európsku kvalifikáciu uzavrú stretnutia druhého kola na prelome novembra a decembra.
Priebeh zápasu Slovensko - Fínsko
I. polčas
Slovenky nastúpili v meste pod Zoborom s jasným cieľom, v 15. súťažnom zápase s Fínskom zaznamenať proti tomuto súperovi premiérový úspech a najmä si zaistiť istotu účasti v play off o účasť na budúcoročnom svetovom šampionáte.
Hosťujúce futbalistky mali však od úvodu územnú prevahu a domáce hráčky sa tak len s ťažkosťami dostávali na útočnú polovicu, respektíve k ohrozeniu bránky. Čoraz väčšia aktivita napokon priniesla fínsku gólovú radosť v 20. minúte.
Kosolaová mohla úplne voľná odcentrovať z pravej strany ihriska a Ölingová správnym smerom doťuknúť loptu do bránky.
Slovenský výber sa ešte neotriasol z inkasovaného gólu a po pár desiatkach sekúnd mohol opäť inkasovať, ale Ölingovej potenciálny druhý gól napokon neplatil pre ofsajdové postavenie.
VIDEO: Tréner Kopúň hodnotí zápas Slovensko - Fínsko
Fínky naďalej hýrili aktivitou, dve veľké šance mala Lindströmová, ale napokon sa išlo na polčasovú prestávku za stavu 0:1 z domáceho pohľadu.
II. polčas
Do druhého polčasu urobilo Slovensko dve zmeny, Mikolajová nastúpila na jubilejný 100. zápas v národných farbách a vyslúžila si pri tomto momente aj kapitánsku pásku.
Domáce futbalistky nastúpili s väčším sebavedomím, Fabová sa postarala v 49. minúte o prvú väčšiu slovenskú šancu v zápase. Lenže prišla lekcia z efektivity, v 53. minúte poslala Lindströmová Fínsko už do vedenia 2:0.
Slovenky definitívne prišli o nádej uspieť v tomto stretnutí na začiatku 60. minúty, v priebehu zopár momentov inkasovali od Seveniusovej a druhýkrát sa presadila Lindströmová.
Slovenský tím chcel aspoň symbolicky potešiť gólovou radosťou domáce publikum, chýbala tomu však lepšia efektivita v záverečnej fáze.
Hlasy po zápase
Peter Kopúň, tréner Slovenska: „Nie je čo hodnotiť. Z našej strany to bola katastrofa. Ak si nevieme dvakrát prihrať, vyhrať súboj, tak nemôžeme hrať o kvalifikáciu na majstrovstvá sveta. Chceli sme sa rýchlejšie dostávať dopredu, ale keďže nám zlyhávali niektoré pozície, tak sme sa nikam nedostali. Fínsko bolo výrazne dôraznejšie, ich agresivita vyhrala celý duel.“
Ľudmila Maťavková, stredopoliarka Slovenska: „Je to asi úplne niečo iné, ako sme čakali a na čo sme sa pripravovali. Zo začiatku sme neboli v zápase. Tempo bolo veľmi vysoké, nevedeli sme sa do toho dostať. Všade sme boli neskoro, v každom súboji. Potom sa hrá ťažko, keď ste všade neskoro a nič vám nevychádza. Nevedeli sme sa chytiť. Mám pocit, že do druhého polčasu sme vstúpili celkom dobre. Cez polčas sme si to ako keby povedali, že už nemáme čo stratiť. Začali sme hrať, ale dostali sme ďalší gól a opäť podľa mňa padla nálada. Asi tak to už bolo do konca.“
Victoria Kaláberová, stredopoliarka Slovenska: „Ťažký zápas. Myslím si, že oba polčasy boli na ich stranu. My sme sa tam snažili aspoň niečo vymyslieť, ale boli sme podľa mňa pomalé v súbojoch a strácali sme lopty. Toto sa podľa mňa nemôže stávať, ak chceme uhrať nejaký dobrý výsledok.“