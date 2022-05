Fíni s nami mali problémy. Ideme dobrým smerom, vraví Čerešňák

TAMPERE. Slovenskí hokejisti sa po roku opäť prebojovali do štvrťfinále na svetovom šampionáte, ale znovu v ňom neuspeli.

Vlani v Rige podľahli USA 1:6, proti domácim Fínom v Tampere odohrali vyrovnanejšiu partiu. Výber "Suomi" sa však dokázal vyhrabať z nepriaznivého stavu 0:2 a napokon oslavoval triumf 4:2.

"Mrzí nás to, chceli sme ísť ďalej. Ale hrali sme dobre, nikto nečakal, že to bude taká vyrovnaná partia. Škoda, že sme to nedokázali viac zdramatizovať.

Ale štart sme mali fantastický. Napokon sme to nezvládli, škoda," povedal po zápase obranca Peter Čerešňák.