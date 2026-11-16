Mix skúseností a mladej krvi. V nominácii Sloveniek na ME sú aj dve kadetky

Tréner slovenskej ženskej hádzanárskej reprezentácie Jan Beňadik oznámil finálnu nomináciu na majstrovstvá Európy 2026 (3. - 20. decembra), ktoré sa uskutočnia aj na Slovensku.
V tíme nechýbajú hráčky so skúsenosťami z uplynulého šampionátu v Rakúsku 2024 či dve majsterky Európy medzi kadetkami z minulého roka.
„Všetky hráčky v záverečnej nominácii s nami absolvovali septembrovú aj októbrovú akciu. Na základe týchto zrazov a samotných prípravných zápasov sme dospeli k finálnej dvadsiatke. Káder je z pohľadu jednotlivých pozícií vyvážený a dáva nám dobré možnosti pri skladaní zostavy na jednotlivé zápasy,“ povedal tréner Beňadik v tlačovej správe Slovenského zväzu hádzanej (SZH).
V 20-člennom kádri je jedenásť hráčok, ktoré sa predstavili v Innsbrucku pred dvoma rokmi. Premiéru na kontinentálnom šampionáte absolvuje deväť hráčok vrátane dvoch kadetských majsteriek Európy Lujzy Rozi Bölcskeiovej a Liliany Gogovej.
„Teší nás, že sme do už tak mladého tímu zaradili dve juniorské reprezentantky. Je to jasný signál, že ženskú reprezentáciu budujeme s dlhodobou perspektívou,“ dodal 46-ročný kormidelník.
Pre Slovenky bude účasť na kontinentálnom šampionáte historicky štvrtá, okrem podujatia v Innsbrucku štartovali na ME aj v rokoch 1994 a 2014. V oboch prípadoch obsadili dvanáste miesto, pred dvoma rokmi figurovali na 24. priečke.
Na domácom podujatí mali účasť istú a v Bratislave tak v decembri pôjde o prvý duel na veľkom fóre od dvojzápasu so Švajčiarkami v rámci kvalifikácie na MS v apríli 2025 (25:33, 21:31).
Európsky šampionát sa okrem Slovenska uskutoční aj v Česku, Rumunsku, Turecku a Poľsku, kde sa v Katoviciach rozhodne o držiteľkách medailí. Slovenky sa v bratislavskej TIPOS Aréne stretnú v F-skupine postupne so Srbskom (4. decembra), Švédskom (6. decembra) a vicemajsterkami sveta z Nemecka (8. decembra). Zo štvorčlennej skupiny postúpia ďalej dva najlepšie tímy.
Nominácia Slovenska na majstrovstvá Európy žien 2026
Brankárky: Iryna Jablonská (MŠK Iuventa Michalovce), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa), Barbora Jakubíková (MŠK Iuventa Michalovce)
Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Viktória Győriová (Kisvárdai KKC), Anastasija Bjalončíková (HC DAC Dunajská Streda)
Spojky: Tatiana Šutranová (ZRK Bjelovar), Olívia Ščípová (MKS Gniezno), Anette Emma Hudáková (Kisvárdai KKC), Diana Mária Vargová (HK Slovan Duslo Šaľa), Barbora Sabovová (MŠK Iuventa Michalovce), Barbora Lanczová (MTK Budapest), Dorota Bačenková (Kisvárdai KKC), Liliana Gogová (HC Tatran Stupava)
Krídelníčky: Martina Popovcová (MKS Gniezno), Eszter Lengyelová (Szombathelyi KKA), Emma Lukáčová (MŠK Iuventa Michalovce), Lenka Ratvajská (KA/POR), Lujza Rozi Bölcskeiová (HC Tatran Stupava), Natália Dmytrenková (Kisvárdai KKC)
Program skupiny F na ME 2026
piatok 4. decembra: Švédsko - Nemecko (18.00 h)
piatok 4. decembra: SLOVENSKO - Srbsko (20.30 h)
nedeľa 6. decembra: Švédsko - SLOVENSKO (15.30 h)
nedeľa 6. decembra: Nemecko - Srbsko (18.00 h)
utorok 8. decembra: SLOVENSKO - Nemecko (18.00 h)
utorok 8. decembra: Srbsko - Švédsko (20.30 h)