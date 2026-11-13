Slováci hrajú o postup. Kde sledovať zápas Slovensko - Faerské ostrovy? (TV program)

Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká piaty zápas v C-divízii Ligy národov 2026/2027.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. privítajú súpera zo severu, v Košiciach nastúpia proti Faerským ostrovom.
Zápas sa začína výkopom o 20:45 a vysiela ho v priamom prenose televízna stanica STVR Šport.
Slováci majú šancu spečatiť postup do B-divízie Ligy národov, s Faerčanmi im bude stačiť aj remíza. Proti súperovi, ktorý ich zatiaľ ako jediný obral o bod, budú v pozícii favorita.
Dve kolá pred koncom skupinovej fázy sa tím trénera Vladimíra Weissa st. nachádza na prvom mieste tabuľky so šesťbodovým náskokom na Faerské ostrovy a Moldavsko.
Napĺňa tým pozíciu favorita skupiny, v ktorej vyhral tri zo štyroch zápasov a remizoval iba s Faermi - v Tórshavne 1:1.
Faerské ostrovy sú v skupine stále nezdolané. Všetky štyri zápasy remizovali a pre trest im bude v Košiciach chýbať Martin Agnarsson.