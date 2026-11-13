Slováci hrajú o postup. Kde sledovať zápas Slovensko - Faerské ostrovy? (TV program)

Ondrej Duda a Lukáš Haraslín sa tešia z gólu.
Ondrej Duda a Lukáš Haraslín sa tešia z gólu. (Autor: SITA)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
Sportnet|13. nov 2026 o 07:50
ShareTweet0

Pozrite si TV program zápasu Slovensko - Faerské ostrovy v C-divízii Ligy národov.

Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká piaty zápas v C-divízii Ligy národov 2026/2027.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. privítajú súpera zo severu, v Košiciach nastúpia proti Faerským ostrovom.

Zápas sa začína výkopom o 20:45 a vysiela ho v priamom prenose televízna stanica STVR Šport.

Kde sledovať dnes Ligu národov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Slováci majú šancu spečatiť postup do B-divízie Ligy národov, s Faerčanmi im bude stačiť aj remíza. Proti súperovi, ktorý ich zatiaľ ako jediný obral o bod, budú v pozícii favorita.

Dve kolá pred koncom skupinovej fázy sa tím trénera Vladimíra Weissa st. nachádza na prvom mieste tabuľky so šesťbodovým náskokom na Faerské ostrovy a Moldavsko.

Napĺňa tým pozíciu favorita skupiny, v ktorej vyhral tri zo štyroch zápasov a remizoval iba s Faermi - v Tórshavne 1:1.

Faerské ostrovy sú v skupine stále nezdolané. Všetky štyri zápasy remizovali a pre trest im bude v Košiciach chýbať Martin Agnarsson.

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Harry Kane
    Harry Kane
    Tlieskal mu aj princ, rekord oslávil gólom. Kane chce hrať za Anglicko do štyridsiatky
    dnes 09:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»Slováci hrajú o postup. Kde sledovať zápas Slovensko - Faerské ostrovy? (TV program)