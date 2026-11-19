Slovenské hádzanárky majú pred sebou záverečné dni prípravy pred majstrovstvami Európy, ktoré sa 3. - 20. decembra uskutočnia aj na Slovensku.
Vo štvrtok sa verejnosť mohla oboznámiť s novými dresmi, v ktorých sa Slovenky predstavia v bratislavskej TIPOS Aréne.
Zverenky trénera Jana Beňadika sa v F-skupine postupne stretnú so Srbskom (4. decembra), Švédskom (6. decembra) a Nemeckom (8. decembra). Zo štvorčlennej skupiny postúpia ďalej dva najlepšie tímy.
VIDEO: Dresy Sloveniek
„Čaká nás nielen európska, ale svetová špička. Keď som za posledný polrok sledoval Nemecko a Švédsko, tieto tímy budú mať podľa mňa na turnaji najvyššie ambície.
Začíname so Srbskom, ktoré bolo minulý rok na MS na 12. priečke a družstvo prešlo určitou obmenou. Je teraz zložité povedať, na akej úrovni bude.
Asi najväčšia šanca je v tom prvom stretnutí, ale každý šampionát sa ide od zápasu k zápasu.
My sa chceme pripraviť čo najlepšie, podať náš najlepší výkon za uplynulé obdobie a jednoducho chceme, aby naša športová forma počas šampionátu gradovala,“ uviedol na štvrtkovom stretnutí s novinármi v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu kouč Sloveniek Jan Beňadik.
Užšia nominácia na šampionát je známa už od pondelka, v tíme nebude chýbať jedna z najlepších strelkýň interligy Diana Mária Vargová.
Chceme hrať aj do budúcnosti
„Teším sa na toto obdobie, je veľmi intenzívne. Každý jeden športovec sa musí tešiť na takúto udalosť, akou sú ME, navyše ak sú v domácom prostredí.
Verím, že sa budeme prezentovať veľmi peknou hádzanou, ktorú chceme hrať aj do budúcnosti a dúfame, že príde čo najviac fanúšikov,“ povedala kanonierka Slovana Duslo Šaľa.
Do tímu sa dostala aj Liliana Gogová, ktorá zbierala úspechy s kadetskou reprezentáciou. Na ME získala zlato a na MS 6. priečku.
Bude to pre mňa veľká skúsenosť
„Na majstrovstvá idem ako mladá hráčka, predstavia sa tam skúsené súperky, na ktoré som sa doteraz pozerala iba v televízii a teraz mám šancu proti ním hrať. Určite to bude pre mňa veľká skúsenosť.“
Slovenky majú pre šampionát pripravené tri nové súpravy dresov - bielu, modrú a ružovú.
Výrazným dizajnovým prvkom bude na drese text Manifestu ženského športu. Inšpiroval sa oficiálnou skladbou šampionátu Watch Me Win od Celeste Buckingham.
Zdôrazniť nutnosť propagácie ženského športu
„Ideu samotného manifestu sme veľmi dlho komunikovali s viacerými ženami, predovšetkým zo športového odvetvia.
Cítili sme potrebu zdôrazniť nutnosť propagácie ženského športu.
Všetci dobre vieme, že mužský šport je sledovaný, mediálne často zaujímavejší a na ženy sa často zabúda.
Pritom majú svoju silu, ako matky často čelia iným problémom a zaslúžia si priestor na rovnakú prezentáciu, ako muži,“ prízvukoval generálny sekretár Slovenského zväzu hádzanej (SZH) a člen výkonného výboru ME 2026 Ivan Sabovik.
Dresy sa páčia aj hráčkam. „Je tam jedna veta: 'Kráčame spolu, jedna za druhú, stojíme pevne.'
Myslím si, že to nás môže reprezentovať na týchto majstrovstvách, aby sme hrali jedna za druhú a ukázali tú našu peknú hádzanú, ktorú chceme reprezentovať,“ zhodnotila Vargová.