ONLINE: Slovensko - Česko dnes, ME vo volejbale 2026 LIVE (skupina A)

Slovensko a Česko dnes hrajú svoj tretí zápas skupiny A na ME vo volejbale 2026.
Kde sledovať ME vo volejbale v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Česko (ME vo volejbale 2026, skupina A, pondelok, výsledky, naživo)
Majstrovstvá Európy muži Skupina A 2026/2027
14.09.2026 o 16:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Česko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní volejbalového zápasu z Majstrovstiev Európy medzi Slovenskom a Českom.
Slovenskí reprezentanti odohrali dva úvodné duely proti veľkým favoritom našej skupiny a aj celého turnaja. V úvodnom zápase podľahli Slovinsku 0:3 a následne po výbornom výkone prehrali s domácou reprezentáciou (Taliansko) 1:3.
Českí volejbalisti majú na svojom konte zatiaľ 5 bodov. V úvodnom zápase pokazili nepríjemné Grécko 3:1. Následne sa poriadne natrápili so Švédskom, ale napokon zvíťazili 3:2. Uvidíme ako bude vyzerať dnešný zápas.
Slovenskí reprezentanti odohrali dva úvodné duely proti veľkým favoritom našej skupiny a aj celého turnaja. V úvodnom zápase podľahli Slovinsku 0:3 a následne po výbornom výkone prehrali s domácou reprezentáciou (Taliansko) 1:3.
Českí volejbalisti majú na svojom konte zatiaľ 5 bodov. V úvodnom zápase pokazili nepríjemné Grécko 3:1. Následne sa poriadne natrápili so Švédskom, ale napokon zvíťazili 3:2. Uvidíme ako bude vyzerať dnešný zápas.