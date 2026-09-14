ONLINE: Slovensko - Česko dnes, ME vo volejbale 2026 LIVE (skupina A)

Slovensko - Česko: ONLINE prenos z ME vo volejbale 2026.
Slovensko - Česko: ONLINE prenos z ME vo volejbale 2026. (Autor: Sportnet)
Sportnet|14. sep 2026 o 13:00
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Sledujte spolu s nami online prenos zo zápasu skupiny A na ME vo volejbale 2026: Slovensko - Česko.

Slovensko a Česko dnes hrajú svoj tretí zápas skupiny A na ME vo volejbale 2026.

Kde sledovať ME vo volejbale v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Volejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Česko (ME vo volejbale 2026, skupina A, pondelok, výsledky, naživo)

Majstrovstvá Európy muži Skupina A 2026/2027
14.09.2026 o 16:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Česko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní volejbalového zápasu z Majstrovstiev Európy medzi Slovenskom a Českom.

Slovenskí reprezentanti odohrali dva úvodné duely proti veľkým favoritom našej skupiny a aj celého turnaja. V úvodnom zápase podľahli Slovinsku 0:3 a následne po výbornom výkone prehrali s domácou reprezentáciou (Taliansko) 1:3.

Českí volejbalisti majú na svojom konte zatiaľ 5 bodov. V úvodnom zápase pokazili nepríjemné Grécko 3:1. Následne sa poriadne natrápili so Švédskom, ale napokon zvíťazili 3:2. Uvidíme ako bude vyzerať dnešný zápas.

Tabuľka skupiny A

Volejbal

Volejbal

    Slovensko - Česko: ONLINE prenos z ME vo volejbale 2026. online
    Slovensko - Česko: ONLINE prenos z ME vo volejbale 2026. online
    ONLINE: Slovensko - Česko dnes, ME vo volejbale 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 13:00
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