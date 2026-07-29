ONLINE: Slovensko - Brazília dnes, MS v hádzanej do 18 rokov žien 2026 LIVE (G-skupina)

Slovensko - Brazília. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov.
Slovensko - Brazília. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|29. júl 2026 o 07:45
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu G-skupiny na MS v hádzanej žien do 18 rokov: Slovensko - Brazília.

Slovenské reprezentantky hrajú prvý zápas na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026. V stredu si zmerajú sily s rovesníčkami z Brazílie.

V G-skupine nastúpia ešte proti Angole a Japonsku. Vstúpia víťazne do svetového šampionátu?

Joj šport
Kde sledovať hádzanú v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hádzanú sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Brazília (hádzaná, MS žien do 18 rokov, G-skupina, streda, NAŽIVO)

MS U18 - ženy  2026/2027
29.07.2026 o 10:45
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Brazília
Prenos
Do boja na majstrovstvách sveta dnes vstúpia aj naše majsterky Európy z kategórie do 17 rokov, ktoré sa predstavia na svetovom šampionáte v skupine s Brazíliou, Japonskom a Angolou. Skupinovú časť pritom odštartujú práve s juhoamerickým zástupcom, ktorý pred dva rokmi o obsadil konečné 11. miesto z celkových 32 tímov.
Pozdravujem všetkých fanúšikov hádzanej, vítam vás pri sledovaní Majstrovstiev sveta žien do 18 rokov, kde sa dnes proti sebe postaví Slovensko a Brazília.

Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín na tejto úrovni.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:45.
Tabuľka MS v hádzanej žien U18 2026

#

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body


SVK Slovensko


0

0

0

0

0:0



AGO Angola


0

0

0

0

0:0



BRA Brazília


0

0

0

0

0:0



JPN Japonsko


0

0

0

0

0:0


Hádzaná

Hádzaná

    Slovensko - Brazília. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov.online
    Slovensko - Brazília. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov.online
    ONLINE: Slovensko - Brazília dnes, MS v hádzanej do 18 rokov žien 2026 LIVE (G-skupina)
    dnes 07:45
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