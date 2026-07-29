ONLINE: Slovensko - Brazília dnes, MS v hádzanej do 18 rokov žien 2026 LIVE (G-skupina)

Slovenské reprezentantky hrajú prvý zápas na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026. V stredu si zmerajú sily s rovesníčkami z Brazílie.
V G-skupine nastúpia ešte proti Angole a Japonsku. Vstúpia víťazne do svetového šampionátu?
Hádzanú sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Brazília (hádzaná, MS žien do 18 rokov, G-skupina, streda, NAŽIVO)
MS U18 - ženy 2026/2027
29.07.2026 o 10:45
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Brazília
Prenos
Do boja na majstrovstvách sveta dnes vstúpia aj naše majsterky Európy z kategórie do 17 rokov, ktoré sa predstavia na svetovom šampionáte v skupine s Brazíliou, Japonskom a Angolou. Skupinovú časť pritom odštartujú práve s juhoamerickým zástupcom, ktorý pred dva rokmi o obsadil konečné 11. miesto z celkových 32 tímov.
Pozdravujem všetkých fanúšikov hádzanej, vítam vás pri sledovaní Majstrovstiev sveta žien do 18 rokov, kde sa dnes proti sebe postaví Slovensko a Brazília.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín na tejto úrovni.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín na tejto úrovni.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:45.
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Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
Slovensko
0
0
0
0
0:0
Angola
0
0
0
0
0:0
Brazília
0
0
0
0
0:0
Japonsko
0
0
0
0
0:0