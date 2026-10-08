Päť gólov a hetrik. Slovenky zabrali a sú späť v hre o ME, o postup zabojujú proti Maďarsku

Futsalistky Slovenska
Futsalistky Slovenska (Autor: Facebook / Futsalslovakia.sk)
TASR|8. okt 2026 o 21:02
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Elitné kolo kvalifikácie pozostáva zo štyroch skupín po štyri tímy.

Elitné kolo kvalifikácie ME 2027

2. skupina (Humenné):

Slovensko – Bosna a Hercegovina 5:2 (2:1)

Góly: 17. Kucharčíková, 20. Tyčiaková, 21. Tyčiaková, 28. Rybanská, 30. Tyčiaková - 3. Kucharčíková (vlastný), 36. Oštrakovičová

Rozhodovali: Ristovski (S. Mac.), Nakičová (Chorv.), Dursunová (Tur.)

Zostava SR: Červíková (Tišliarová, Mochnacká) - Petiová, Hološková, Rybanská, Tyčiaková - Baníková, Mattová, Kucharčíková, Bereščáková, Nedorostová, Jusková, Ponigerová

Slovenské futsalistky zdolali v druhom zápase elitného kola kvalifikácie ME v Humennom hráčky Bosny a Hercegoviny 5:2.

Po stredajšej prehre s favorizovaným Švédskom (1:7) si tak pripísali prvé tri body do tabuľky a udržali sa v hre o postup. Hetrik zaznamenala Klaudia Tyčiaková.

Pôsobenie v domácej skupine uzavrú Slovenky duelom proti prvému Maďarsku v sobotu od 17.00 h.

Elitné kolo kvalifikácie pozostáva zo štyroch skupín po štyri tímy. Na osemčlenný záverečný turnaj postúpia víťazné družstvá a dva najlepšie tímy na druhých miestach.

Jednu miestenku už má Chorvátsko ako usporiadateľ a zvyšné dva tímy na 2. priečkach zabojujú o posledné miesto na turnaji v novembrovej baráži.

Kontinentálny šampionát sa koná v marci 2027 v Osijeku.

Futsal

    Futsalistky Slovenska
    Futsalistky Slovenska
    Päť gólov a hetrik. Slovenky zabrali a sú späť v hre o ME, o postup zabojujú proti Maďarsku
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