Päť gólov a hetrik. Slovenky zabrali a sú späť v hre o ME, o postup zabojujú proti Maďarsku

Elitné kolo kvalifikácie ME 2027
2. skupina (Humenné):
Slovensko – Bosna a Hercegovina 5:2 (2:1)
Góly: 17. Kucharčíková, 20. Tyčiaková, 21. Tyčiaková, 28. Rybanská, 30. Tyčiaková - 3. Kucharčíková (vlastný), 36. Oštrakovičová
Rozhodovali: Ristovski (S. Mac.), Nakičová (Chorv.), Dursunová (Tur.)
Zostava SR: Červíková (Tišliarová, Mochnacká) - Petiová, Hološková, Rybanská, Tyčiaková - Baníková, Mattová, Kucharčíková, Bereščáková, Nedorostová, Jusková, Ponigerová
Slovenské futsalistky zdolali v druhom zápase elitného kola kvalifikácie ME v Humennom hráčky Bosny a Hercegoviny 5:2.
Po stredajšej prehre s favorizovaným Švédskom (1:7) si tak pripísali prvé tri body do tabuľky a udržali sa v hre o postup. Hetrik zaznamenala Klaudia Tyčiaková.
Pôsobenie v domácej skupine uzavrú Slovenky duelom proti prvému Maďarsku v sobotu od 17.00 h.
Elitné kolo kvalifikácie pozostáva zo štyroch skupín po štyri tímy. Na osemčlenný záverečný turnaj postúpia víťazné družstvá a dva najlepšie tímy na druhých miestach.
Jednu miestenku už má Chorvátsko ako usporiadateľ a zvyšné dva tímy na 2. priečkach zabojujú o posledné miesto na turnaji v novembrovej baráži.
Kontinentálny šampionát sa koná v marci 2027 v Osijeku.