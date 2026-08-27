Slovenský dvojkajak vyhral rozjazdu s náskokom vyše sekundy. Postúpil aj Myšák

Na snímke slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike zľava Adam Botek a Samuel Baláž.
Na snímke slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike zľava Adam Botek a Samuel Baláž. (Autor: TASR)
TASR|27. aug 2026 o 11:44
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Na regate Svetového pohára v kanadskom Montreale vybojovali strieborné medaily.

Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Adam Botek postúpil na MS v poľskej Poznani do semifinále K2 na 500 m.

Vo štvrtok predpoludním na jazere Malta vyhral štvrtú rozjazdu s vyše sekundovým náskokom pred českým tandemom Jakub Špicar, Daniel Havel.

Do semifinále sa kvalifikoval aj Denis Myšák v K1 na 500 m, ktorý finišoval v šiestej rozjazde tretí.

Baláž s Botekom získavajú v tejto sezóne dôležité body do olympijskej kvalifikácie na OH 2028 v Los Angeles.

Na regate Svetového pohára v kanadskom Montreale vybojovali strieborné medaily a na popredné umiestnenie ašpirujú aj v Poznani. V stredu Baláž suverénne postúpil do semifinále i v K1 na 1000 m.

Vodné športy

    Na snímke slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike zľava Adam Botek a Samuel Baláž.
    Na snímke slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike zľava Adam Botek a Samuel Baláž.
    Slovenský dvojkajak vyhral rozjazdu s náskokom vyše sekundy. Postúpil aj Myšák
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