Slovenský dvojkajak vyhral rozjazdu s náskokom vyše sekundy. Postúpil aj Myšák

Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Adam Botek postúpil na MS v poľskej Poznani do semifinále K2 na 500 m.
Vo štvrtok predpoludním na jazere Malta vyhral štvrtú rozjazdu s vyše sekundovým náskokom pred českým tandemom Jakub Špicar, Daniel Havel.
Do semifinále sa kvalifikoval aj Denis Myšák v K1 na 500 m, ktorý finišoval v šiestej rozjazde tretí.
Baláž s Botekom získavajú v tejto sezóne dôležité body do olympijskej kvalifikácie na OH 2028 v Los Angeles.
Na regate Svetového pohára v kanadskom Montreale vybojovali strieborné medaily a na popredné umiestnenie ašpirujú aj v Poznani. V stredu Baláž suverénne postúpil do semifinále i v K1 na 1000 m.