Slováci nezačali prípravu na šampionát dobre. Proti Austrálii nevyhrali ani set

Slovenskí volejbalisti.
Slovenskí volejbalisti. (Autor: TASR)
TASR|13. aug 2026 o 21:23
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Slovákov čakajú v najbližších dvoch dňoch ešte ďalšie dva súboje.

Prípravný zápas pred ME vo volejbale 2026

Slovensko - Austrália 0:3 (-23, -21, -27)

Dodatkový set: 19:25

Rozhodovali: Čuntala a Kohút

Diváci: 250

Slovensko: Palgut 2, Ščerba 8, Šellong 9, Matejčík 17, Mečiar 8, Kováč 4, liberá Jakubík a Paňko (Bielka 0, Gulák 2, F. Makónyi 4, Firkaľ 6, Sýkora 0).

Austrália: Dosanjh 4, Smith 9, Graham 8, Williams 19, Darcy 7, Mote 7, libero Perry (Weir 3, Aubrey 7, Flowerday 3, McGruther 5, Butler 0, Landers 0).

Slovenskí volejbalisti prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstami Európy s Austráliou v Žiline 0:3.

Zverenci trénera Michala Masného podľahli 49. tímu rebríčka aj v dodatkovom sete po výsledku 19:25.

Slovákov čakajú v najbližších dvoch dňoch ešte ďalšie dva súboje proti rovnakému súperovi.

Slováci si v príprave ešte zmerajú sily dvakrát proti Švajčiarsku a na turnaji v Estónsku, kde sa okrem Slovenska a domácej krajiny predstavia aj Ukrajina a Lotyšsko.

Majstrovstvá Európy sú na programe od 11. do 26. septembra v štyroch krajinách. Slováci sa v „talianskej“ A-skupine stretnú s domácou reprezentáciou, Slovinskom, Českom, Švédskom a Gréckom.

Hlasy po zápase

Michal Masný, tréner SR: „Vždy ideme na ihrisko s túžbou vyhrať. V prípravných zápasoch nejde len o víťazstvo, ale o to, aby som si vyskúšal viacero hráčov v krízových situáciách. To splnilo účel. Na konci bolo na niektorých vidno, že toho majú dosť a bolo to únavné. Sme vo fáze hrubej prípravy, takže to je normálne. Volejbal je o jednoduchých veciach, ktoré nám na tréningu fungujú, ale nevedeli sme ich preniesť do hry. Musíme to dostať zo seba aj v zápase, lebo nás chyby stoja body.“

Patrik Matejčík, univerzál SR: „Každá prehra bolí a mrzí nás, lebo nás prišlo doma podporiť ľudia. Vždy ideme po každej lopte, že ideme vyhrať. V obrane sme sa trápili, ak by sme urobili možno o dve-tri lopty viac, tak by zápas vyzeral úplne inak.“

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