Slováci hlásia ďalšiu stratu pred Anglickom. Tréneri zároveň chystajú zmeny v zostave

Proti kádru s hodnotou vyše 350 miliónov eur a na mieste, kde by to mal ťažké aj hviezdny futbalista Lionel Messi.
Slovenská reprezentácia do 21 rokov už v piatok o 20.45 SELČ vyzve v boji o európsky šampionát úradujúcich majstrov starého kontinentu. Asistent trénera Tibor Goljan verí, že jeho zverenci sú výborne pripravení.
Sokolíci sa proti lídrovi D-skupiny opäť budú môcť oprieť o služby Maria Sauera, Huga Paveka a konečne i Samuela Gidiho.
Naopak, káder po Patrikovi Dulayovi pre svalové ťažkosti opustil aj stopér Michal Svoboda z MŠK Žilina.
Slovenská dvadsaťjednotka má za sebou predzápasový tréning na bet365 Stadium. Práve v stánku Stoke City, kde by to podľa legendárnej frázy anglického komentátora Andyho Graya mal ťažké aj Lionel Messi, vyzve dvojnásobných majstrov Európy.
Zaváži každý jeden gól
„Ak chceme takýto súboj zvládnuť, musíme ísť na hranu svojich možností a podať nadpriemerné výkony.
Nemôže sa stať, že budeme individuálne priemerní, ako proti Írsku, s tým by sa o postup na majstrovstvá Európy bojovalo veľmi ťažko.
Už na začiatku kvalifikácie sme vedeli, že naša skupina nebude jednoduchá a zaváži v nej každý jeden gól. A tak to aj bude, až do konca,“ dobre vie Tibor Goljan, asistent trénera Jaroslava Kentoša.
Najmä šéf lavičky po piatkovom dueli s Írskom svojim zverencom prízvukoval, aby naň čo najskôr zabudli, poučili sa z chýb a koncentrovali sa už len na nadchádzajúci súboj.
„Zápas s Írmi sme si podrobne zanalyzovali, vyhodnotili, určite v ňom boli aj dobré veci, v istých štatistikách, napríklad v držaní lopty. Máme výborný tím, preto verím, že sme sa poučili a výborne pripravili. Musíme podať komplexný výkon,“ dodal Goljan.
Máme im čo vracať, samozrejme
Káder rovesníkov z Anglicka má na papieri hodnotu viac než 350 miliónov eur, Sokolíci mu vlani na jeseň v domácom prostredí podľahli 0:4. Aj skúsený kormidelník si preto veľmi dobre uvedomuje, že bitka s „Albionom“ bude iná, než ostatné.
„Máme im čo vracať, samozrejme. Čeliť hráčom z Premier League, každý víkend nastupujúcim v kvalitných súťažiach, a porovnávať sa s najlepšími je zakaždým veľká skúsenosť.
Verím, že po zápase budeme s našim výkonom i výsledkom spokojní,“ nechal sa počuť 48-ročný kouč a v spomienkach zaboril do novembra 2025.
„Aj my sme mali svetlé pasáže, nielen hostia. Za stavu 0:1 mohol vyrovnať Riznič, po obrátke zase znížiť Gidi a zápas by hneď vyzeral inak.
Dobre vieme, že vyložených šancí proti tímom ako Anglicko nebýva veľa, súperi tohto rangu nerobia nevynútené chyby.
Čaká nás veľa náročného pressingu či behania bez lopty, o to viac si ju po zisku treba vážiť a mať dobrý prechod do ofenzívy.
Nestačí sa len dokonale takticky nachystať. Ak nebudeme intenzívni a vyhrávať súboje, nemôžeme pomýšľať na úspech.“
Mužstvo už začiatkom týždňa posilnila trojica Mario Sauer, Hugo Pavek a Gidi, káder naopak musel opustiť Svoboda.
Do Anglicka s nami neodcestoval
„Mal problémy so svalom, do Anglicka preto s nami neodcestoval. Mrzí nás to, ostatní chalani sú však našťastie pripravení,“ priblížil Goljan.
V piatkovej zostave má trénerský štáb už jasno. „Určite v nej nastanú viaceré zmeny, ale zatiaľ ich radšej nebudeme špecifikovať.
Miesto v reprezentácii si svojou kvalitou zaslúžia všetci chalani, ale nastúpiť od začiatku, žiaľ, môžu len jedenásti. Ku svojej úlohe však každý pristupuje zodpovedne. Verím, že sme sa rozhodli správne,“ zaželal si na záver asistent trénera.
Jeho slová o zdravom kolektíve už v stredu pred médiami potvrdil aj Tadeáš Hájovský „Chceme bojovať a víťaziť ako jeden tím, preto je úplne jedno, kto z nás dostane priestor.
Máme jasný cieľ a ideme za ním. Každý z nás prijme úlohu, ktorú mu tréneri pripravia,“ vystihol pilier stredu poľa.