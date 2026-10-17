Slovenkám tesne ušla medaila na svetovom šampionáte. Angličanky uspeli v nájazdoch

Slovenské reprezentantky v malom futbale v zápase s Anglickom.
Slovenské reprezentantky v malom futbale v zápase s Anglickom. (Autor: Facebook / Slovenský zväz malého futbalu)
TASR|17. okt 2026 o 08:39
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V nadstavení vyrovnala svojím druhým gólom v zápase Kramliková.

MS v malom futbale žien 2026

Zápas o 3. miesto:

Slovensko – Anglicko 2:2 (1:0), na samostatné nájazdy 0:2

Góly: 20. a 40.+1 Kramliková – 21. Fearonová, 38. Brownová

Slovenské reprezentantky v malom futbale obsadili na majstrovstvách sveta v chorvátskom Malom Lošinji štvrté miesto.

V súboji o bronz remizovali s Anglickom v riadnom hracom čase 2:2, keď v nadstavení vyrovnala svojím druhým gólom v zápase Tamara Kramliková. V následných samostatných nájazdoch však uspeli Angličanky 2:0.

Slovenky sa ujali vedenia v 20. minúte zásluhou Kramlikovej, no hneď po zmene strán vyrovnala Savana Fearonová.

V 38. minúte poslala Anglicko do vedenia Kendra Brownová a súperky boli blízko k zisku bronzových medailí.

V prvej minúte nadstaveného času však Kramliková po prihrávke Barbory Vargovej vyrovnala na 2:2.

O držiteľkách bronzu tak rozhodli samostatné nájazdy, v ktorých sa Slovenkám nepodarilo skórovať.

Malý futbal

Slovenské reprezentantky v malom futbale v zápase s Anglickom.
Slovenské reprezentantky v malom futbale v zápase s Anglickom.
Slovenkám tesne ušla medaila na svetovom šampionáte. Angličanky uspeli v nájazdoch
dnes 08:39
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