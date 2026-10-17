Slovenkám tesne ušla medaila na svetovom šampionáte. Angličanky uspeli v nájazdoch

MS v malom futbale žien 2026
Zápas o 3. miesto:
Slovensko – Anglicko 2:2 (1:0), na samostatné nájazdy 0:2
Góly: 20. a 40.+1 Kramliková – 21. Fearonová, 38. Brownová
Slovenské reprezentantky v malom futbale obsadili na majstrovstvách sveta v chorvátskom Malom Lošinji štvrté miesto.
V súboji o bronz remizovali s Anglickom v riadnom hracom čase 2:2, keď v nadstavení vyrovnala svojím druhým gólom v zápase Tamara Kramliková. V následných samostatných nájazdoch však uspeli Angličanky 2:0.
Slovenky sa ujali vedenia v 20. minúte zásluhou Kramlikovej, no hneď po zmene strán vyrovnala Savana Fearonová.
V 38. minúte poslala Anglicko do vedenia Kendra Brownová a súperky boli blízko k zisku bronzových medailí.
V prvej minúte nadstaveného času však Kramliková po prihrávke Barbory Vargovej vyrovnala na 2:2.
O držiteľkách bronzu tak rozhodli samostatné nájazdy, v ktorých sa Slovenkám nepodarilo skórovať.