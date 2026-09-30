Slováci chcú v Anglicku prekvapiť. Ideme sa pobiť o čo najlepší výsledok, vraví Sauer

Slovenský futbalový reprezentant Mario Sauer cíti, že tím do 21 rokov je odhodlaný pobiť sa s favorizovaným Anglickom o čo najlepší výsledok.
Pred záverečnými dvoma zápasmi v D-skupine kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027 si so spoluhráčmi uvedomujú, že musia hrať lepšie ako doma proti Írsku, aby si zabezpečili aspoň účasť v baráži.
„Sokolíci“ nevyužili ideálnu príležitosť zaistiť si 2. miesto v skupine, keď v piatok v Košiciach podľahli Írom 0:2. „Po taktickej stránke to nebol najhorší zápas, ale neukázali sme súbojovosť a agresivitu. Íri vyhrali touto cestou a zdolali nás preto, že chceli viac ako my,“ vrátil sa k uplynulému duelu v stredu na mediálnom brífingu v Šamoríne Tadeáš Hájovský.
Írsko následne v utorok zdolalo Kazachstan 4:3 a posunulo sa na barážovú druhú priečku, pričom ho ešte čaká súboj s Angličanmi na domácej pôde.
Zverenci trénera Jaroslava Kentoša odohrajú ešte dva zápasy a na Írov strácajú bod. V piatok 2. októbra sa na štadióne Stoke City stretnú s Anglickom, ktoré má o 6 bodov viac, a účinkovanie v skupine zakončia v utorok 6. októbra v Andorre.
VIDEO: Tadeáš Hájovský pred zápasom s Anglickom
„Teším sa na zápas s Anglickom, chceme doň vstúpiť najlepšie ako vieme, určite lepšie ako proti Írom. S každým súperom sa dá hrať a keď ukážeme kvalitu, o ktorej som presvedčený, že ju máme, tak vieme každého súpera nielen potrápiť, ale aj zdolať.
Chceme hrať ako tím, byť kompaktní, povzbudzovať sa na ihrisku. Všetci vieme, že to bude náročný zápas. Možno sme outsider, ale v zápase sa môže stať čokoľvek,“ pokračoval 21-ročný stredopoliar trenčianskeho AS.
Kentoš bude opäť môcť počítať s Mariom Sauerom a Hugom Pavekom, ktorí sú v nominácii A-tímu, ale pomáhajú aj mladšiemu výberu.
„Po zápase s Írskom sme neboli spokojní, určite sme do toho dali všetko, ale vieme, že musíme hrať lepšie. Od včera, ako som prišiel, si myslím, že atmosféra je dobrá, všetci sú pripravení a sústredia sa na zápas proti Anglicku. Cítim odhodlanie, že aj s takýmto veľkým súperom sa ideme pobiť o čo najlepší výsledok. Nie je to podobný súper ako Írsko.
VIDEO: Mario Sauer pred zápasom s Anglickom
Anglicko má hráčov, ktorí hrávajú v Premier League, tá kvalita je neskutočná na kategóriu do 21 rokov. Súper je kvalitou odstrelený, ale to neznamená, že teraz vyhrajú. Vo futbale sa môže stať všetko, v tom je krásny,“ povedal Sauer, stredopoliar nemeckého druholigového Kaiserslauternu.
Proti Írom nebol k dispozícii ghanský rodák Samuel Gidi. Dvadsaťdvaročný stredopoliar hral ešte v noci na nedeľu zápas zámorskej MLS za Cincinnati, ktoré prehralo na pôde Montrealu 1:3. Stihol už absolvovať dlhý let a v pondelok sa pripojiť k tímu v Šamoríne.
„Cítim sa fajn, dobre som sa vyspal, let bol trochu dlhý, trval približne deväť hodín,“ reagoval Gidi a zároveň sa podelil o svoj dojem z výkonu spoluhráčov proti Írsku či pohľad na situáciu pred stretnutím v Anglicku: „Bol to jeden z tých zápasov, kedy hráte dobre, držíte loptu, ale nevyužijete šance, zatiaľ čo súper áno.
Taký je futbal a musíme sa sústrediť na najbližší zápas. Proti Anglicku musíme urobiť všetko pre priaznivý výsledok, čokoľvek sa môže stať. Situácia v skupine je teraz pre nás trochu komplikovaná, ale musíme sa sústrediť na seba, zostávajú nám ešte dva zápasy, súperi ešte tiež niečo odohrajú, takže uvidíme, ako to dopadne.“