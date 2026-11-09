Prečo sme zlyhali s Nemeckom + Nastúpil by Boris na zápas proti Rusom? (Hokejový BOSS)

Slovenská reprezentácia má za sebou prvú medzinárodnú akciu roka – na Nemeckom pohári to nebola žiadna sláva – v konkurencii domácej repre, Lotyšska a Rakúska sme obsadili predposledné 3. miesto.
Už v stredu sa rozohrá naspäť naša Tipsport liga – kluby využili voľno na potrebné voľno, iní piľno trénovali a diali sa aj zmeny.
Aj o tomto bola ďalšia extrémne horúca debata v podcaste Hokejový BOSS.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Po nie ideálnom vstupe do turnaja a prehre s Lotyšskom síce prišla jasná výhra nad Mozartovcami, ale živelná katastrofa v 3. tretine s Nemeckom a 4 góly za 20 minút znamenali, že tréner Vladimír Országh nemal istotne príjemno-sennú noc po turnaji.“
Aj takto glosoval v úvodníku turnaj moderátor Stano Benčat.
Jeho dvaja tradiční hostia a parťáci Ondro Rusnák a Boris Valábik sa následne pustili do veľkého hodnotenia slovenského výkonu na turnaji.
Na čo všetko sa môžete tešiť v podcaste Hokejový BOSS?
- A čo všetko sa v podcaste Hokejový BOSS dozviete?
- Aké výkony podali Slováci v Nemecku?
- Prečo sme zlyhali v 3. tretine zápasu s domácimi?
- Kto z hráčov nadchol?
- Ako hodnotia chalani obrannú hru hráčov z Tipsport ligy?
- Kto z hráčov najviac trpel? Aký sme hrali systém?
- Čo hovoria chalani na prípravné zápasy?
- Ako sa vyjadril Boris k účasti ruských hokejistov na MS?
- Nastúpil by dnes na zápas proti Rusom?
- Aké zmeny sa udiali v ligových kluboch počas repre pauzy?
- Ako hodnotia chalani odchod Dominika Lakatoša z Trenčína?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní podcastu Hokejový BOSS.