Prečo sme zlyhali s Nemeckom + Nastúpil by Boris na zápas proti Rusom? (Hokejový BOSS)

Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS
Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS (Autor: Honzo Blaško)
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Sportnet|9. nov 2026 o 17:00
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Pozrite si a vypočujte si desiaty diel tretej série podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2026/2027.

Slovenská reprezentácia má za sebou prvú medzinárodnú akciu roka – na Nemeckom pohári to nebola žiadna sláva – v konkurencii domácej repre, Lotyšska a Rakúska sme obsadili predposledné 3. miesto.

Už v stredu sa rozohrá naspäť naša Tipsport liga – kluby využili voľno na potrebné voľno, iní piľno trénovali a diali sa aj zmeny.

Aj o tomto bola ďalšia extrémne horúca debata v podcaste Hokejový BOSS.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

„Po nie ideálnom vstupe do turnaja a prehre s Lotyšskom síce prišla jasná výhra nad Mozartovcami, ale živelná katastrofa v 3. tretine s Nemeckom a 4 góly za 20 minút znamenali, že tréner Vladimír Országh nemal istotne príjemno-sennú noc po turnaji.“

Aj takto glosoval v úvodníku turnaj moderátor Stano Benčat.

Jeho dvaja tradiční hostia a parťáci Ondro Rusnák a Boris Valábik sa následne pustili do veľkého hodnotenia slovenského výkonu na turnaji.

Na čo všetko sa môžete tešiť v podcaste Hokejový BOSS?

  • A čo všetko sa v podcaste Hokejový BOSS dozviete? 
  • Aké výkony podali Slováci v Nemecku?
  • Prečo sme zlyhali v 3. tretine zápasu s domácimi?
  • Kto z hráčov nadchol?
  • Ako hodnotia chalani obrannú hru hráčov z Tipsport ligy?
  • Kto z hráčov najviac trpel? Aký sme hrali systém?
  • Čo hovoria chalani na prípravné zápasy?
  • Ako sa vyjadril Boris k účasti ruských hokejistov na MS?
  • Nastúpil by dnes na zápas proti Rusom?
  • Aké zmeny sa udiali v ligových kluboch počas repre pauzy?
  • Ako hodnotia chalani odchod Dominika Lakatoša z Trenčína? 

Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní podcastu Hokejový BOSS.

Hokejový BOSS

So štartom novej hokejovej sezóny 2026/2027 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS
Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS
Prečo sme zlyhali s Nemeckom + Nastúpil by Boris na zápas proti Rusom? (Hokejový BOSS)
dnes 17:00
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