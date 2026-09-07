Aký je rozpočet Slovana a Nitry? Manažérsky súboj Chrenko vs. Havlíček (Hokejový BOSS)

Zľava Lukáš Havlíček, moderátor Stanislav Benčat a Tomáš Chrenko v podcaste Hokejový BOSS.
Zľava Lukáš Havlíček, moderátor Stanislav Benčat a Tomáš Chrenko v podcaste Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
Sportnet|7. sep 2026 o 17:00
ShareTweet0

Pozrite si a vypočujte si prvý diel tretej série podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2026/2027.

Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy klope na dvere a s ňou je tu aj 3. sezóna relácie Hokejový BOSS.

Moderátor Stanislav Benčat v jej prvom dieli privítal generálnych manažérov majstra a vicemajstra z minulej sezóny – Tomáša Chrenka z Nitry a Lukáša Havlíčka zo Slovana. Ako sú pripravení na novú sezónu?

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

V minulej sezóne to bola veľká hokejová bitka, ktorú rozhodol až siedmy zápas na nitrianskom ľade. V predĺžení strelil zlatý gól Tomáš Chrenko mladší, ktorý odštartoval veľké oslavy v meste pod Zoborom.

„Pre mňa osobne to bol ešte krajší moment. Bolo to úžasné. Oslavy boli krásne, užil som si ich aj ja, hoci alkohol nepijem. Bodaj by sme si ich zopakovali aj tento rok,“ pousmial sa Chrenko.

„No, vo mne zostala pachuť prehry. Škrie to a nerád na to myslím. O to viac by bolo krajšie, keby sa pokojne znova stretneme s Nitrou vo finále, ibaže tento raz s víťaznou koncovkou pre nás,“ zaprial si Havlíček.

O čom všetko sa ďalej rozprávali manažéri Nitry a Slovana v novom vydaní relácie Hokejový BOSS?

  • Ako sa „upiekol“ trejd Samuela Bučeka z Nitry do Slovana?
  • Čo čaká Bučeka v zápase 1. kola v Nitre?
  • Aké očakávania od neho majú v Slovane?
  • Ako hodnotia silu kádra manažéri klubov?
  • Ako náročné je získať kvalitného cudzinca?
  • Sú slovenskí hráči preplácaní?
  • Ako vnímajú manažéri limit 6 cudzincov v lige?
  • Aká je kvalita rozhodcov v našej lige?
  • Prijali by, aby pískali finále zahraniční rozhodcovia?
  • Čo by Chrenko a Havlíček zmenili v našej lige ako prvé?
  • Ako (ne)funguje ligový marketing?
  • Prijali by návrat strešnej organizácie po štýle Pro-Hokeja?
  • Akého hráča z kádra súpera by radi videli vo svojom tíme?

Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky nájdete v horúcej manažérskej debate dua Tomáš Chrenko, Lukáš Havlíček, ktorú si môžete vypočuť v novom podcaste Hokejový BOSS.

Hokejový BOSS

So štartom novej hokejovej sezóny 2026/2027 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

Tipsport liga

Zľava Lukáš Havlíček, moderátor Stanislav Benčat a Tomáš Chrenko v podcaste Hokejový BOSS.
Zľava Lukáš Havlíček, moderátor Stanislav Benčat a Tomáš Chrenko v podcaste Hokejový BOSS.
Aký je rozpočet Slovana a Nitry? Manažérsky súboj Chrenko vs. Havlíček (Hokejový BOSS)
dnes 17:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Aký je rozpočet Slovana a Nitry? Manažérsky súboj Chrenko vs. Havlíček (Hokejový BOSS)