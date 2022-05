Fotenie vyčarovalo Slovákom úsmev na tvári. Slafkovský sa pred fotkou pozeral do telefónu

Zverenci Craiga Ramsayho mali v nedeľu voľno a to im pomohlo.

"Bolo toho za posledné dni veľmi veľa. To voľno nám môže len pomôcť. Snažili sme sa dať hokej úplne mimo, ale vždy tam niečo padne. Žijeme hokejom tak ako celý národ, tešíme sa na zajtra," povedal 29-ročný zadák pre TASR.

Slováci na uplynulých MS v Rige zdolali Dánov 2:0, práve Jánošík strelil druhý gól.

"Spomínam si na to, akurát včera na ambasáde sme si to pripomenuli s Michalom Handzušom. Verím, že sa to podarí opäť. Je to pre nás najdôležitejší zápas na turnaji, verím, že pre to urobíme všetko."