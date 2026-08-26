Slovenské štvorkajaky postúpili na MS do semifinále. Muži sa kvalifikovali na základe času

Rýchlostné kanoistky Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Réka Bugárová a Bianka Sidová.
Rýchlostné kanoistky Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Réka Bugárová a Bianka Sidová. (Autor: TASR)
TASR|26. aug 2026 o 11:25
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Ženská káštvorka obsadila v rozjazde na jazere Malta šieste miesto.

Oba slovenské štvorkajaky postúpili na MS v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 m.

Ženská káštvorka v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová obsadila v rozjazde na jazere Malta šieste miesto.

Mužská K4 v zostave Jakub Bartolčič, Juraj Kukučka, Dominik Doktorík, Alex Gavlider skončila v rozjazde siedma a do semifinále sa kvalifikovala na základe času.

Csaba Zalka postúpil suverénne do semifinále K1 na 200 m, keď v rozjazde finišoval druhý za Talianom Andreom Domenicom di Libertom.

V semifinále K1 na 1000 m sa vďaka piatej priečke predstaví Romana Švecová, popoludní ju čakali rozjazdy na päťstovke.

Vodné športy

    Rýchlostné kanoistky Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Réka Bugárová a Bianka Sidová.
    Rýchlostné kanoistky Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Réka Bugárová a Bianka Sidová.
    Slovenské štvorkajaky postúpili na MS do semifinále. Muži sa kvalifikovali na základe času
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