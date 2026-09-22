Holejová v tíme nechce byť, tvrdí Beňadik. Reprezentantky už myslia na šampionát

Slovenské hádzanárky odštartovali ostrú fázu prípravy na decembrové majstrovstvá Európy, ktorých spoluhostiteľom bude aj Bratislava.
Zverenky trénera Jana Beňadika absolvujú počas septembrového reprezentačného kempu takmer týždňový tréningový blok v Šamoríne.
Ten vyvrcholí v sobotu 26. septembra o 20.00 h prípravným stretnutím proti Rakúsku v Malackách.
„Tešíme sa, že program máme momentálne nastavený tak, že budeme vedieť spraviť veľký tréningový objem. Máme priestor venovať sa sami sebe, lebo to je pre nás teraz najdôležitejšie.
Potrebujeme počas toho týždňa prejsť veci, ktoré chceme do našej hry zapracovať. Verím, že aj pomocou naplánovaných prípravných zápasov budeme vedieť načasovať formu tak, aby vrcholila na konci toho kalendárneho roka na šampionáte,“ uviedol Beňadik na utorkovom mediálnom termíne.
Slovenský kouč má na septembrovom zraze k dispozícii 23-členný káder, v ktorom nechýbajú ani kadetské majsterky Európy z vlaňajška Barbora Karkušová, Liliana Gogová a Lujza Rozi Bölcskeiová.
„Keďže nás pri tvorbe kádra brzdili aj isté zdravotné problémy, tak sme videli priestor na to, aby sme dali šancu aj mladým hráčkam a uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Jednoducho potrebujeme dostať do toho tímu dravosť a ambíciu a už to v tejto chvíli bude na nich, aby sa o svoj priestor v tíme pobili. V závere týždňa si, samozrejme, zbilancujeme, aký to malo prínos a potom spravíme rozhodnutie smerom k októbrovej nominácii.“
Kadetské šampionky v áčku
Kapitánkou zlatého kadetského tímu z Podgorice bola Barbora Karkušová.
Pozvánka do slovenského „áčka“ ju potešila: „Je to dobrý pocit a hlavne veľká skúsenosť, keďže mám len 18 rokov. Príliš som to nečakala a uvidíme, čo to prinesie. Cítim sa tu občas ako taká malá ,myšička´, lebo si nemôžem dovoliť niektoré veci, čo som si ako kapitánka mohla dovoliť predtým medzi kadetkami. Ale veľmi na tom nezáleží, ide o to, že nazbieram skúsenosti a môžem sa veľa naučiť.“
Holejová sa vylúčila sama
V kádri naopak z rôznych dôvodov chýbajú viaceré stabilné členky tímu z minulosti.
„V podstate sme tu celý rok pred sebou tlačili meno Adriány Holejovej. V októbri tam začali určité problémy a vystupňovali sa v podstate rôznymi rozhovormi na konci roka. Ja som sa to snažil nekomentovať a pokiaľ sa niekto rozhodne, že tu nechce byť, tak tu jednoducho nie je. Holejová sa rozhodla, že tu nebude,“ vysvetlil Beňadik a k ďalším absenciám uviedol: „Katka Pócsíková má takú pracovnú vyťaženosť v kombinácii s klubom a zdravotným stavom, že tu jednoducho nevie byť na každom zraze.
Sme dohodnutí, že keď bude nejaký problém, tak je ochotná nám pomôcť a príde. Erika Rajnohová je dlhodobo zranená, takže v tejto chvíli to je bezpredmetné riešiť. A čo sa týka Karin Bujnochovej, ona mala teraz nejaký problém s kolenom, ale my sme sa v podstate už po júnovom zraze rozhodli, že teraz to spravíme bez nej. Minulý rok bola v podstate na každom zraze, čiže vieme, čo od nej môžeme očakávať.“
Pivotka s novým pasom
Premiérovú pozvánku do národného tímu dostala pivotka Anastasija Bjalončíková (za slobodna Krivokapičová), ktorá v minulosti reprezentovala Čiernu Horu v mládežníckych kategóriách a len nedávno dostala slovenský pas.
„Od februára sa to začalo riešiť a všetko som definitívne vybavila minulý týždeň, takže je to v poriadku. Byť v slovenskej reprezentácii je dobrý pocit a pre mňa aj obrovská česť. Som šťastná, že som sa dostala do nominácie a môžem tu byť s dievčatami. Veľmi som sa tešila. Viac-menej dievčatá poznám z klubu alebo z ligy a ďakujem, že ma pekne prijali, lebo nie je ľahké prísť a reprezentovať inú krajinu.“
Kapitánka Kristína Pastorková vníma začiatok spoločnej prípravy ako dôležitý krok smerom k domácemu šampionátu.
„Nálada je podľa mňa dobrá, nie je tu žiadny stres ani nič podobné, takže myslím si, že to príde tak postupne smerom k šampionátu. Už sa okolo toho naozaj teraz dosť hovorí aj v médiách a ten zvýšený tlak na nás asi neskôr doľahne. My sa teraz potrebujeme sústrediť na seba. Budeme sa určite musieť zamerať na hru v obrane a pripravovať sa momentálne na Rakúšanky, s ktorými hráme v sobotu,“ povedala Pastorková.
Program do konca roka
Slovenky čaká pred ME bohatý program. Po septembrovom súboji s Rakúskom odohrajú počas októbrového asociačného termínu dva prípravné zápasy proti Slovinsku.
V novembri absolvujú dlhší reprezentačný kemp, ktorý vyvrcholí prípravným turnajom v Maďarsku.
Následne už bude všetko smerovať k základnej skupine európskeho šampionátu v Bratislave.
ME žien sa uskutočnia od 3. do 20. decembra v Poľsku, Rumunsku, Česku, na Slovensku a v Turecku.
Na turnaji sa predstaví 24 tímov rozdelených do šiestich štvorčlenných skupín. Slovenky budú hrať v bratislavskej Tipos aréne v F-skupine.
Do šampionátu vstúpia v piatok 4. decembra o 20.30 h proti Srbsku, v nedeľu 6. decembra o 20.30 h nastúpia proti Švédsku a skupinu uzavrú v utorok 8. decembra o 18.00 h proti Nemecku.
Do hlavnej fázy v Katoviciach postúpia prvé dva tímy zo skupiny.
Nominácia SR na prípravný kemp v Šamoríne
Brankárky: Iryna Jablonská (MŠK Iuventa Michalovce), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa), Barbora Jakubíková (MŠK Iuventa Michalovce), Dominika Kesziová (HC Tatran Stupava)
Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Anastasija Bjalončíková (HC DAC Dunajská Streda), Viktória Györiová (Kisvárdai KKC), Anette Emma Hudáková (Moyra – Budaörs Handball)
Spojky: Barbora Sabovová (MŠK Iuventa Michalovce), Diana Mária Vargová (HK Slovan Duslo Šaľa), Barbora Karkušová (HC Tatran Stupava), Liliana Gogová (ŠKP Topoľčany), Barbora Lanczová (MTK Budapešť), Olívia Ščípová (MKS Gniezno), Tatiana Šutranová (ŽRK Bjelovar), Dorota Bačenková (Kisvárdai KKC), Laura Kitti Bekeová (HC Zlín)
Krídelníčky: Emma Lukáčová (MŠK Iuventa Michalovce), Eszter Lengyelová (Szombathelyi KKA), Martina Popovcová (MKS Gniezno), Lenka Ratvajská (KA/Pór), Natalia Dmytrenková (Halyčanka Ľvov), Lujza Rozi Bölcskeiová (HC Tatran Stupava)