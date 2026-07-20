Stoja menej než Podbrezová, no ich talent láka Arsenal. Musíme postúpiť, verí slovanista

ŠK Slovan Bratislava zabojuje o šiestu účasť v pohárovej Európe v rade. Jediný úspech v predkole mu zaručí účasť minimálne v Konferenčnej lige.
Jeho prvým súperom je gruzínsky šampión Iberia 1999 Tbilisi. Úvodný duel druhého predkola kvalifikácie do Ligy majstrov sa odohrá na štadióne v Tbilisi v utorok (21.7.) o 18.00h (vysiela STVR Šport).
„Uvedomujeme si, že musíme postúpiť. Iná cesta pre nás nie je. Sme favoriti, ale rešpektujeme súpera," povedal pred odletom do Gruzínska obranca Slovana Kenan Bajrič.
„Vieme, akí sú Gruzínci. Vieme, v čom sú dobrí a na čo si musíme dávať pozor. Spravili sme si dobrú analýzu a ideme tam vyhrať," doplnil.
Nevyhral v trinástich zápasoch v rade
Slovenský majster čelil pred rokom v druhom kvalifikačnom predkole Ligy majstrov bosnianskemu majstrovi Zrinjski Mostar, ktorý v prvom dueli zdolal 4:0 na Tehelnom poli.
Vo vonkajších zápasoch však nemá pozitívnu bilanciu.
Slovan nevyhral u súpera v pohárovej Európe v posledných trinástich dueloch. Naposledy sa radoval z víťazstva v severomacedónskej Struge v júli 2024.
S gruzínskym súperom sa stretáva po štyroch rokoch. V júli 2022 vyzval Dinamo Batumi, vtedajšieho šampióna tamojšej ligy.
O tesnom postupe Slovana z prvého kvalifikačného predkola Ligy majstrov v tom čase rozhodol v 123. minúte odvetného stretnutia Vladimír Weiss mladší, keď brankára zaskočil gólom priamo z rohového kopu. Belasých vtedy vytrápila pevná gruzínska defenzíva.
Drahšiu zostavu majú v Košiciach či Podbrezovej
Veľkou výhodou súpera môže byť fakt, že je v strede svojej sezóny. Gruzínska najvyššia ligová súťaž sa hrá od jari do jesene.
Iberia 1999 je na čele ligovej tabuľky s 34 bodmi po devätnástich kolách. Gruzínsky tím postúpil z prvého predkola cez estónsku Floru po výhre 3:2 a remíze 2:2.
Celková hodnota kádra Iberie je podľa portálu Transfermarkt zhruba šesť miliónov eur. V slovenskej lige by mu patrilo ôsme miesto za kádrami Podbrezovej (6,4 milióna eur) či Košíc (6,5 milióna eur).
Najdrahším hráčom v zostave gruzínskeho tímu je sedemnásťročný gruzínsky talent Andria Bartishvili, ktorého portál Transfermarkt ocenil na jeden a pol milióna eur.
Podľa gruzínskych médií sa o neho zaujímajú futbaloví giganti Liverpool či Arsenal. Bartishvili s agentom však spravia konečné rozhodnutie po blížiacich sa zápasoch v európskych predkolách.
Má byť druhý Kvaracchelija
Bývalý taliansky futbalista a majster sveta z roku 2006 Cristian Dzaccardo, ktorý sa v súčasnosti živí ako agent, pričom stál za prestupmi najväčšej gruzínskej hviezdy Chviču Kvaraccheliju do Neapolu a Paríža St. Germain, povedal, že v gruzínskom talente vidí práve súčasnú najväčšiu hviezdu v krajine.
„V poslednej dobe sa v Gruzínsku objavilo veľa talentovaných hráčov, jedným z nich je Andria Bartishvili,“ povedal taliansky agent pre Sky Calcio.
„Tento 17-ročný ofenzívny stredopoliar má potenciál stať sa skvelým hráčom. Videl som Kvaraccheliju dva roky predtým, ako prestúpil do Neapolu. Už vtedy bol fenomenálnym hráčom. Bartishvili má podobné hráčske schopnosti. Tiež hrá na ľavom krídle, má dobrý dribling a zakončenie," dodal.
Ľavým obrancom a kapitánom Iberie je Jemali-Giorgi Jinjolava, ktorý obliekal v sezóne 2023/24 dres Zlatých Moraviec. V slovenskej lige odohral trinásť zápasov, z toho jeden proti Slovanu na Tehelnom poli.
Posila, ktorá sa hodí do moderného štýlu trénera
Slovenský majster počas víkendu oznámil novú posilu. Stal sa ňou Panamčan Cristian Martínez, ktorý ešte pred niekoľkými týždňami behal po trávniku na MS vo futbale.
Ide o všestranného futbalistu. Oficiálne je defenzívny stredopoliar, no na svetovom šampionáte hral na pravom krídle.
„Predstavuje profil hráča, ktorý sa trénerovi hodí do jeho moderného herného štýlu," povedal pre klubový web šéf Slovana Ivan Kmotrík.
Martínez je známy svojou dynamikou a pracovitou energiou. Je rýchly a dôležitý pri prechodových fázach.
Podľa nedávnych slov šéfa bratislavského Slovana je Yaya Touré s kádrom spokojný. Pre zranenie mu chýba krídelník Nino Marcelli, na ktorého pozícii zrejme nastúpi Alasana Yirajang, ktorý zahviezdil v generálke s Pafosom (3:2).
Následne sú však možnosti Slovana na krídle limitované. Na pravej strane je nespornou jednotkou Tigran Barseghjan. Bolo tak za éry Vladimíra Weissa staršieho a pod vedením Tourého sa to nezmení.
Dlhý rozhovor s Tigranom
„Tigran je jeden z najlepších hráčov, akého máme v tíme. Odvádza skvelú prácu," pochváľuje si ho nový tréner a pokračuje. „Zbožňujem ho. Je veľmi úprimný (smiech). Keď som sa s ním prvýkrát stretol, viedli sme veľmi dlhý rozhovor. Tigran je výnimočný hráč."
Jednou z možností je 21-ročný Alexej Maroš sa vlani postaral o štrnásť gólov v drese rezervy Slovana v druhej lige.
„Mladí hráči sa veľmi snažia. Som z nich nadšený. Alexej (Maroš) odviedol fantastickú prácu. Vytvoril príležitosť, hral výborne jeden na jedného," hodnotil jeho výkon proti Pafosu Touré.
„Títo hráči majú obrovský potenciál, no akoby si neverili. Je mojou povinnosťou, aby sme im dali dôveru a presvedčili ich, že môžu hrať za Slovan Bratislava," dodal, pričom rozprával aj o 16-ročných talentoch Matúšovi Tomáškovi a Leovi Höfstadterovi.
Slovan nechce stáť v nízkom bloku
„Mám ich veľmi rád. Sú to výborní chlapci a dobrí hráči," doplnil kapitán Slovana Andraž Šporar.
„Musia ale uvažovať rýchlejšie. Keď sme voľní, musia nám prihrať. Ale snažia sa. Sú mladí a musia pokračovať v práci. Hrajú rýchly futbal, rýchlejší ako v B-éčku či osemnástke," pripomína.
Šporarov krajan Kenan Bajrič si nový herný štýl pod vedením Yayu Tourého pochvaľuje: „Hráme viac s loptou. Držíme sa princípov. Chceme byť viac agresívni. Nechceme len stáť v nízkom bloku a čakať na protiútoky. To sú najväčšie zmeny."
Súhlasí s ním aj kolega z obrany Kevin Wimmer: „Aj generálka ukázala, že keď sme aktívni a držíme intenzitu, je veľmi náročné proti nám hrať. Som presvedčený, že keď budeme veľa behať, pridáme k tomu agresivitu a našu útočnú kvalitu, urobíme dobrý prvý európsky krok."