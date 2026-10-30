Slovenský zápasník prehral na MS o jediný bod. Šancu na bronz už nedostane

MS v zápasení 2026
Muži - do 86 kg voľným štýlom:
kvalifikácia: Boris Makojev (SR) - Fateh Benferdjallah (Alž.) 10:0 na body (technická prevaha)
šestnásťfinále: Joshua Morodion (Nem.) - Makojev 3:2 na body
Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Boris Makojev ukončil svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta v kazašskej Astane v šestnásťfinále hmotnostnej kategórie do 86 kg.
Tridsaťtriročný zápasník podľahol Nemcovi Joshuovi Morodionovi tesne 2:3 na body a na šampionáte už nebude pokračovať ani v repasáži.
Makojev vstúpil do súťaže presvedčivo, keď v kvalifikácii zdolal Alžírčana Fateha Benferdjallaha 10:0 na technickú prevahu.
V ďalšom súboji však nestačil na Morodiona, ktorý ho zdolal o jediný bod. Nemecký reprezentant následne prehral v osemfinále s Gruzíncom Vladimerim Gamkrelidzem 3:4.
Keďže Morodion nepostúpil do finále, Makojev definitívne stratil možnosť zabojovať o bronz prostredníctvom repasáže.
Makojev patrí k najúspešnejším slovenským zápasníkom uplynulých rokov. Na majstrovstvách sveta získal striebro v roku 2017 v Paríži a bronz o päť rokov neskôr v Belehrade, v oboch prípadoch v kategórii do 86 kg.
V zbierke má aj bronz z ME 2020 v Ríme a striebro z kontinentálneho šampionátu 2024 v Bukurešti, ktoré vybojoval v kategórii do 92 kg.
Rodák z ruského Severného Osetska reprezentuje Slovensko od roku 2017 a predstavil sa aj na olympijských hrách v Tokiu, kde obsadil 14. miesto.
Na tohtoročných aprílových ME v Tirane vypadol v osemfinále po prehre 2:8 so Švajčiarom Umarom Mavlajevom.