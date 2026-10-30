Slovenský zápasník prehral na MS o jediný bod. Šancu na bronz už nedostane

Boris Makojev.
Boris Makojev. (Autor: Facebook Slovenský zápasnícky zväz)
TASR|30. okt 2026 o 13:14
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Patrí k najúspešnejším slovenským zápasníkom uplynulých rokov.

MS v zápasení 2026

Muži - do 86 kg voľným štýlom:

kvalifikácia: Boris Makojev (SR) - Fateh Benferdjallah (Alž.) 10:0 na body (technická prevaha)

šestnásťfinále: Joshua Morodion (Nem.) - Makojev 3:2 na body

Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Boris Makojev ukončil svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta v kazašskej Astane v šestnásťfinále hmotnostnej kategórie do 86 kg.

Tridsaťtriročný zápasník podľahol Nemcovi Joshuovi Morodionovi tesne 2:3 na body a na šampionáte už nebude pokračovať ani v repasáži.

Makojev vstúpil do súťaže presvedčivo, keď v kvalifikácii zdolal Alžírčana Fateha Benferdjallaha 10:0 na technickú prevahu.

V ďalšom súboji však nestačil na Morodiona, ktorý ho zdolal o jediný bod. Nemecký reprezentant následne prehral v osemfinále s Gruzíncom Vladimerim Gamkrelidzem 3:4.

Keďže Morodion nepostúpil do finále, Makojev definitívne stratil možnosť zabojovať o bronz prostredníctvom repasáže.

Makojev patrí k najúspešnejším slovenským zápasníkom uplynulých rokov. Na majstrovstvách sveta získal striebro v roku 2017 v Paríži a bronz o päť rokov neskôr v Belehrade, v oboch prípadoch v kategórii do 86 kg.

V zbierke má aj bronz z ME 2020 v Ríme a striebro z kontinentálneho šampionátu 2024 v Bukurešti, ktoré vybojoval v kategórii do 92 kg.

Rodák z ruského Severného Osetska reprezentuje Slovensko od roku 2017 a predstavil sa aj na olympijských hrách v Tokiu, kde obsadil 14. miesto.

Na tohtoročných aprílových ME v Tirane vypadol v osemfinále po prehre 2:8 so Švajčiarom Umarom Mavlajevom.

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