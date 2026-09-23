Sezóna vodného slalomu vyvrcholí ME, v Taliansku sa predstaví deväť Slovákov

Od štvrtka do soboty sa v talianskej Ivrei konajú majstrovstvá Európy vo vodnom slalome, posledné vrcholné podujatie v tejto sezóne.
Nabitá sezóna už určila majstrov sveta, víťazov Svetového pohára, juniorských svetových i európskych šampiónov, odštartovali aj súboje o miestenky na olympijské hry v roku 2028 v Los Angeles.
V Taliansku sa zo Slovákov predstavia Matej Beňuš, Marko Mirgorodský, Dominik Egyházy, Zuzana Paňková, Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová (C1), Martin Halčin, Adam Gonšenica, Dominik Egyházy, Zuzana Paňková, Soňa Stanovská, Eliška Mintálová (K1) a v kajak krose Martin Halčin, Matúš Egyházy, Dominik Egyházy, Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Eliška Mintálová.
ME v Ivrei sa naposledy konali v roku 2021 a Slováci sa vtedy tešili zo zisku troch medailí, keď hliadky 3xC1 mužov i 3xC1 žien získali zlato a Beňuš skončil v C1 druhý.
„Všetko je prakticky takisto ako pred šiestimi rokmi. Je pravda, že Svetový pohár sa tu jazdí málokedy, ale vrcholné podujatia, či už seniorské alebo juniorské, sa tu konajú často, takže tento kanál v strede mesta naši pretekári veľmi dobre poznajú. Navyše sme naplno využili aj všetky tréningové hodiny, ktoré nám pred začiatkom šampionátu poskytli organizátori, takže by nás nemalo nič prekvapiť.
Verím, že na záver náročnej sezóny ešte dostanú zo seba posledné zvyšky síl a dosiahneme viacero dobrých výsledkov,“ uviedol pre web canoe.sk vedúci slovenského seniorského reprezentačného tímu vo vodnom slalome Matúš Hujsa, ktorý je zároveň aj Beňušov tréner.
Povedal tiež, že táto sezóna je neskutočne dlhá a zároveň náročná nielen na psychiku, ale aj fyzickú pripravenosť slalomárov.
„Aj naši slalomári sa už tiež tešia na koniec sezóny, ale vidieť na nich, že ešte chcú zabojovať o čo najlepšie výsledky. Napríklad Nemci už neprišli do Ivrey v najsilnejšom zložení, keď tu síce majú niektoré prvé lode v kategórii, ale väčšinu tímu už tvoria mladí slalomári. My nastúpime v najsilnejšom zložení a dúfam, že aj na záverečnom vrcholnom podujatí v tomto roku budeme úspešní.“
Vlani sa majstrovstvá Európy uskutočnili vo francúzskom Vaires-sur-Marne a Slováci si na nich vybojovali dve bronzové medaily zásluhou hliadky kanoistov a Paňkovej v súťaži kajakárok, v ktorej Stanovská bola hneď za ňou štvrtá.
V doterajšej histórii kontinentálnych šampionátov si vypádlovali 101 cenných kovov a z nich bolo 49 zlatých a zhodne po 26 strieborných a bronzových medailí.
„Samozrejme, že by nás zlato potešilo, ale konkurencia bude znovu silná. Chýbajú síce mimoeurópski slalomári a aj Nemci neprišli v najsilnejšom zložení, ale stále je v každej kategórii veľmi veľa kandidátov na umiestenie v najlepšej trojke.
Úspešní však môžeme byť už v hliadkach a aj v individuálnych súťažiach máme viacero pretekárov, ktorí majú v Ivrei medailové ambície. Uvidíme, ktorí z nich to zvládnu v závere sezóny psychicky a zároveň si ušetrili aj dostatok fyzických síl, pretože tie budú v nabitom programe šampionátu v Ivrei veľmi potrebovať,“ konštatoval Hujsa.
ME odštartujú vo štvrtok kvalifikáciou vo všetkých štyroch kategóriách, po ktorej budú nasledovať jazdy o medaily v hliadkach.
V piatok sú individuálne finálové jazdy, ktorým však budú na rozdiel od prvých štyroch kôl Svetového pohára predchádzať ešte aj semifinálové jazdy a v sobotu podujatie vyvrcholí súťažami v kajak krose – najprv v časovke a potom vo vyraďovacích jazdách. Traja Slováci - D. Egyházy, Paňková a Stanovská budú štartovať v C1, K1 i v krose.
„Bude to fyzicky neskutočne náročné. V akcii budú každý deň od rána do večera, takže to podľa svojich predstáv môžu zvládnuť len najlepší z najlepších,“ uzavrel Hujsa.
V rozbehnutej olympijskej kvalifikácii majú Slováci za sebou tri nominačné podujatia a šesť ďalších ich čaká na budúci rok. Do konečného rebríčka sa ráta päť najlepších výsledkov.
Zoznam Slovákov na ME v Ivrei:
C1 muži: Matej Beňuš, Marko Mirgorodský, Dominik Egyházy
C1 ženy: Zuzana Paňková, Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová
K1 muži: Martin Halčin, Adam Gonšenica, Dominik Egyházy
K1 ženy: Zuzana Paňková, Soňa Stanovská, Eliška Mintálová Kajak kros muži: Martin Halčin, Matúš Egyházy, Dominik Egyházy
Kajak kros ženy: Zuzana Paňková, Soňa Stanovská, Eliška Mintálová