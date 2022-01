Skvelý výsledok pre slovenský box. Tamara Kubalová si zo Srbska odnáša zlato

"Tamara bola v Srbsku s reprezentačným trénerom Tiborom Hlavačkom. Po štvrťfinále som dostal spontánny nápad, sadol s kamarátmi do auta a šli sme do Srbska. Tamara o ničom nevedela, bolo to pre ňu parádne prekvapenie. Došli sme pred semifinále a ona nás potešila dominantnou výhrou," povedal Andrej Horný, pod ktorým Kubalová trénuje v Best Boxing Club v bratislavskej Devínskej Novej Vsi.

Pre mladú Slovenku môže byť triumf z Balkánu dokonalým povzbudením pred aprílovými majstrovstvami Európy. "Tamara počas decembra bojovala s koronou, dovolím si teda povedať, že toto nebola ešte jej top forma. Verím, že tú ukáže na európskom šampionáte," dodal Horný.