    Panama
    Panama
    MS vo futbale 2026
    27.06.2026, Skupina L
    New York
    23:00
    Anglicko
    Anglicko
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    Tri tímy môžu skončiť prvé v skupine. Anglicko nastúpi proti Paname, ktorá na MS neskórovala

    Anglický hráč Marcus Rashford oslavuje gól počas zápasu L-skupiny Anglicko – Chorvátsko na MS 2026 vo futbale
    Anglický hráč Marcus Rashford oslavuje gól počas zápasu L-skupiny Anglicko – Chorvátsko na MS 2026 vo futbale (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    TASR|26. jún 2026 o 08:58
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    Tuchel naznačil rotáciu zostavy, hoci Anglicko nemá prvé miesto v L-skupine isté.

    V L-skupine futbalových MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade môžu obsadiť prvé miesto tri tímy.

    Panama sa rozlúči s turnajom v sobotu od 23.00 h SELČ v East Rutherforde duelom s Anglickom, ktoré plánuje potvrdiť pozíciu favorita skupiny.

    V paralelne hranom dueli vo Philadelphii si Chorváti a Ghančania budú chcieť zabezpečiť postup do šestnásťfinále.

    „Three lions“ nenadviazali na svoje ofenzívne predstavenie z úvodného vystúpenia na turnaji, v ktorom zdolali Chorvátov 4:2, a s Ghanou iba remizovali 0:0.

    „Pripravíme sa, pozrieme si zápas, uvidíme, čo môžeme zlepšiť, a ideme na Panamu. Žiadne obavy, žiadny stres, žiadna dráma,“ povedal ešte po dueli s africkým súperom podľa agentúry DPA Jude Bellingham, stredopoliar „Albionu“ a Realu Madrid.

    Zverenci Thomasa Tuchela si tak budú chcieť napraviť chuť po strelecky nevydarenom zápase a víťazstvom si zabezpečiť 1. miesto v L-skupine.

    Čaká ich Panama, ktorá na prebiehajúcom šampionáte ešte neskórovala a rada by si pripísala svoj historicky prvý bodový zisk na MS.

    Tieto reprezentačné výbery sa stretli aj na svetovom šampionáte v roku 2018 v Rusku, keď Angličania zvíťazili suverénne 6:1.

    Tuchel naznačil, že zvažuje zmeny v základnej zostave, aj keď Angličania nemajú prvú pozíciu istú.

    „Ani som si nebol istý, či by sme pristúpili ku kompletnej rotácii, aj keby sme už mali isté prvenstvo v skupine. Možno áno.

    Nemám však problém urobiť teraz niekoľko zmien, ak budeme mať pocit, že niektorí hráči by mali dostať príležitosť, hoci zrejme v menšom rozsahu, než sme pôvodne plánovali.

    Zároveň by možno nebolo férové jednoducho poslať na ihrisko desať nových hráčov a povedať im: 'Dobre, teraz podajte výkon.' Uvidíme,“ povedal nemecký kormidelník podľa agentúry DPA.

    Ghana by aj v prípade prehry bola v relatívne priaznivej pozícii smerom k postupu do šestnásťfinále.

    Má štyri body a po ranných sobotných stretnutiach už bude vedieť, či jej budú stačiť aj v prípade, že skončí na 3. mieste v skupine.

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    Priaznivý výsledok potrebujú viac Chorváti. Majú na konte tri body za víťazstvo 1:0 nad Panamou, ktorú rovnakým výsledkom zdolali aj „čierne hviezdy“.

    „Vatreni“ môžu dokonca skončiť aj prví, ak zvíťazia a Anglicko zakopne.

    Víťaz L-skupiny sa 1. júla o 18.00 h SELČ stretne s niektorým z tímov na 3. miestach v E, H, I, J alebo K skupine.

    Druhý tím z L-skupiny bude 30. júna od 19.00 h v Arlingtone čeliť Pobrežiu Slonoviny. Ak bude tretí tím L-skupiny figurovať v najlepšej osmičke mužstiev z 3. miest, tak ho čaká víťaz K-skupiny.

    Skupina L na MS vo futbale 2026

    Panama - Anglicko

    Predpokladané zostavy:

    Panama: Mosquera - Murillo, Ramos, Cordoba, Andrade, Blackman - Diaz, Harvey, Martinez, Rodriguez - Fajardo

    Anglicko: Pickford - Spence, Stones, Guehi, O'Reilly - Anderson, Mainoo - Saka, Bellingham, Rashford - Kane

    Chorvátsko - Ghana

    Predpokladané zostavy:

    Chorvátsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Pongračič, Gvardiol - Modrič, Kovačič - Kramarič, Baturina, Perišič - Budimir

    Ghana: Asare - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Partey, Yirenkyi - Williams, Sibo, Semenyo - Ayew

    MS vo futbale 2026: Tabuľka skupiny L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    R
    V
    2
    GhanaGhanaGHA
    2
    1
    1
    0
    1:0
    4
    R
    V
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    V
    P
    4
    PanamaPanamaPAN
    2
    0
    0
    2
    0:2
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi
    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi
    Kanada je prvá hostiteľská krajina na MS, ktorá hrá vyraďovací zápas mimo svojho územia.
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi
    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi
    Kanada je prvá hostiteľská krajina na MS, ktorá hrá vyraďovací zápas mimo svojho územia.
    dnes 11:58
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    Domov»MS vo futbale 2026»Tri tímy môžu skončiť prvé v skupine. Anglicko nastúpi proti Paname, ktorá na MS neskórovala