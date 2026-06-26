Tri tímy môžu skončiť prvé v skupine. Anglicko nastúpi proti Paname, ktorá na MS neskórovala

V L-skupine futbalových MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade môžu obsadiť prvé miesto tri tímy.
Panama sa rozlúči s turnajom v sobotu od 23.00 h SELČ v East Rutherforde duelom s Anglickom, ktoré plánuje potvrdiť pozíciu favorita skupiny.
V paralelne hranom dueli vo Philadelphii si Chorváti a Ghančania budú chcieť zabezpečiť postup do šestnásťfinále.
„Three lions“ nenadviazali na svoje ofenzívne predstavenie z úvodného vystúpenia na turnaji, v ktorom zdolali Chorvátov 4:2, a s Ghanou iba remizovali 0:0.
„Pripravíme sa, pozrieme si zápas, uvidíme, čo môžeme zlepšiť, a ideme na Panamu. Žiadne obavy, žiadny stres, žiadna dráma,“ povedal ešte po dueli s africkým súperom podľa agentúry DPA Jude Bellingham, stredopoliar „Albionu“ a Realu Madrid.
Zverenci Thomasa Tuchela si tak budú chcieť napraviť chuť po strelecky nevydarenom zápase a víťazstvom si zabezpečiť 1. miesto v L-skupine.
Čaká ich Panama, ktorá na prebiehajúcom šampionáte ešte neskórovala a rada by si pripísala svoj historicky prvý bodový zisk na MS.
Tieto reprezentačné výbery sa stretli aj na svetovom šampionáte v roku 2018 v Rusku, keď Angličania zvíťazili suverénne 6:1.
Tuchel naznačil, že zvažuje zmeny v základnej zostave, aj keď Angličania nemajú prvú pozíciu istú.
„Ani som si nebol istý, či by sme pristúpili ku kompletnej rotácii, aj keby sme už mali isté prvenstvo v skupine. Možno áno.
Nemám však problém urobiť teraz niekoľko zmien, ak budeme mať pocit, že niektorí hráči by mali dostať príležitosť, hoci zrejme v menšom rozsahu, než sme pôvodne plánovali.
Zároveň by možno nebolo férové jednoducho poslať na ihrisko desať nových hráčov a povedať im: 'Dobre, teraz podajte výkon.' Uvidíme,“ povedal nemecký kormidelník podľa agentúry DPA.
Ghana by aj v prípade prehry bola v relatívne priaznivej pozícii smerom k postupu do šestnásťfinále.
Má štyri body a po ranných sobotných stretnutiach už bude vedieť, či jej budú stačiť aj v prípade, že skončí na 3. mieste v skupine.
Priaznivý výsledok potrebujú viac Chorváti. Majú na konte tri body za víťazstvo 1:0 nad Panamou, ktorú rovnakým výsledkom zdolali aj „čierne hviezdy“.
„Vatreni“ môžu dokonca skončiť aj prví, ak zvíťazia a Anglicko zakopne.
Víťaz L-skupiny sa 1. júla o 18.00 h SELČ stretne s niektorým z tímov na 3. miestach v E, H, I, J alebo K skupine.
Druhý tím z L-skupiny bude 30. júna od 19.00 h v Arlingtone čeliť Pobrežiu Slonoviny. Ak bude tretí tím L-skupiny figurovať v najlepšej osmičke mužstiev z 3. miest, tak ho čaká víťaz K-skupiny.
Skupina L na MS vo futbale 2026
Panama - Anglicko
Predpokladané zostavy:
Panama: Mosquera - Murillo, Ramos, Cordoba, Andrade, Blackman - Diaz, Harvey, Martinez, Rodriguez - Fajardo
Anglicko: Pickford - Spence, Stones, Guehi, O'Reilly - Anderson, Mainoo - Saka, Bellingham, Rashford - Kane
Chorvátsko - Ghana
Predpokladané zostavy:
Chorvátsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Pongračič, Gvardiol - Modrič, Kovačič - Kramarič, Baturina, Perišič - Budimir
Ghana: Asare - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Partey, Yirenkyi - Williams, Sibo, Semenyo - Ayew