Kolumbia a Portugalsko bojujú o prvé miesto v skupine. DR Kongo potrebuje výhru

Skupina K na futbalových MS v USA, Mexiku a Kanade vyvrcholí v noci na nedeľu o 1.30 SELČ súbojmi Kolumbia - Portugalsko a DR Kongo - Uzbekistan.
Prvý duel dvoch najlepších tímov skupiny bude na Hard Rock Stadium v Miami Gardens, zatiaľ čo v Atlante na Mercedes-Benz Stadium bude v hre najmä tretie miesto a nádej na postup do šestnásťfinále.
Kolumbia je na čele tabuľky so šiestimi bodmi z dvoch zápasov. Mužstvo trénera Nestora Lorenza začalo turnaj víťazstvom 3:1 nad Uzbekistanom a následne zdolalo Kongo 1:0.
Účasť v šestnásťfinále už má istú a proti Portugalsku mu stačí bod na potvrdenie prvého miesta.
V takom prípade by v ďalšom kole nastúpilo proti tímu z tretieho miesta zo skupiny D, E, I, J alebo L.
Portugalsku stačí remíza
Portugalsko je druhé so štyrmi bodmi a na prvenstvo v skupine potrebuje nad Kolumbiou zvíťaziť.
Remíza mu zabezpečí druhé miesto, rovnako ako prehra v prípade, že DR Kongo nezdolá Uzbekistan.
Úplne najhorší scenár by pre tím Roberta Martineza bolo vypadnutie v skupine, no Portugalci veľmi pravdepodobne postúpia, najhoršie z tretieho miesta.
Juhoamerický tím sa pred turnajom spomínal ako možný čierny kôň. Na MS už v minulosti ukázal, že dokáže zájsť ďaleko, keď sa v roku 2014 dostal do štvrťfinále.
S Portugalskom sa doteraz nestretol, pôjde tak o ich prvý súťažný duel. Portugalsko pôjde do zápasu po jasnom víťazstve 5:0 nad Uzbekistanom.
Cristiano Ronaldo strelil dva góly a zmiernil tlak, ktorý na ňom bol po nevýraznom výkone pri bezgólovej remíze s DR Kongo.
Stav Luisa Suareza je stále otázny
Kapitán portugalskej reprezentácie sa dostal na 975 gólov v kariére. Kolumbia ešte musí definitívne posúdiť stav Luisa Suareza.
Útočník Sportingu Lisabon musel proti Kongu striedať pre zranenie ramena, očakáva sa však, že bude pripravený.
Medzi najvýraznejšie mená v zostave by mali patriť aj Luis Diaz a James Rodriguez.
V strede poľa by mala zostať trojica s Jeffersonom Lermom, v obrane sa počíta aj s Davinsonom Sanchezom.
V portugalskom tíme je otázny štart Tomasa Arauja, ktorý sa zranil v úvodnom zápase proti DR Kongo a vynechal duel s Uzbekistanom.
Kouč Martinez má inak k dispozícii silný káder a v strede útoku by mal opäť nastúpiť Ronaldo.
O miesto v základnej zostave sa bijú aj Bernardo Silva a Rafael Leao, ktorý strelil proti Uzbekistanu gól, a to nastúpil v 83. minúte.
Nahradiť by mohol Joaa Felixa, ten nastúpil na MS iba proti Uzbekistanu.
V druhom zápase skupiny bude DR Kongo potrebovať víťazstvo nad Uzbekistanom. Tím trénera Sebastiena Desabreho má po dvoch dueloch jeden bod a stále môže postúpiť medzi osem najlepších tímov z tretích miest.
Teoreticky ešte môže preskočiť aj Portugalsko, ak zvíťazí a Portugalci vysoko prehrajú s Kolumbiou, realistickejším cieľom je však tretia priečka.
DR Kongo môže prejsť na štvorčlennú defenzívu
DR Kongo v úvode zaujalo výkonom proti Portugalsku, ktoré udržalo na remíze 1:1. Proti Kolumbii sa však dostalo k menšiemu počtu šancí a po góle Daniela Munoza v 76. minúte prehralo 0:1.
Desabreho séria zápasov bez prehry o viac ako jeden gól (17) síce pokračovala, no Konžania naďalej čakajú na svoje prvé víťazstvo na MS.
„Leopardi“ doteraz využívali päťčlennú obranu, no vzhľadom na potrebu troch bodov môže Desabre proti Uzbekistanu prejsť na štvorčlennú defenzívu.
To by mohlo znamenať, že zo zostavy vypadne Steve Kapuadi. Stopérsku dvojicu by tvorili Chancel Mbemba a Axel Tuanzebe, na krajoch obrany Aaron Wan-Bissaka a Arthur Masuaku.
V útoku bude najväčšia zodpovednosť na Yoanovi Wissovi a Cedricovi Bakambuovi.
Wissa je zatiaľ historicky jediný strelec DR Kongo na majstrovstvách sveta, Bakambu má s 21 reprezentačnými gólmi najlepšiu bilanciu v aktuálnom kádri. Uzbekistan je po dvoch zápasoch bez bodu a so skóre 1:8 v náročnej situácii.
Uzbekistanu by 3 body dali teoretickú šancu na postup
Pri premiére na MS síce napriek prehre 1:3 s Kolumbiou nezanechal zlý dojem, no následný debakel 0:5 s Portugalskom prakticky potvrdil jeho skorý koniec.
Tri body by debutantovi ešte dali teoretickú šancu na postup, potreboval by však aj priaznivé výsledky z iných skupín a ideálne aj výhru vo vysokom pomere.
Záver K-skupiny tak ponúkne súboj o prvé miesto aj boj o zotrvanie na turnaji. Kolumbia má najlepšiu pozíciu, Portugalsko potrebuje na prvenstvo víťazstvo a DR Kongo musí proti Uzbekistanu bezpodmienečne zabrať, ak chce prvýkrát postúpiť do vyraďovacej fázy MS.
MS vo futbale 2026: Skupina K
Kolumbia - Portugalsko
Predpokladané zostavy:
Kolumbia: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Arias, Lerma - J. Rodriguez, L. Suarez, Diaz
Portugalsko: D. Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Vitinha, Fernandes, J. Neves - Neto, Ronaldo, Leao
DR Kongo - Uzbekistan
Predpokladané zostavy:
Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku - Mukau, Moutoussamy, Kayembe - Bongonda, Bakambu, Wissa
Uzbekistan: Jusupov - Chusanov, Abdullajev, Ašurmatov - Karimov, Šukurov, Chamrobekov, Nasrullajev - Fayzullajev, Urunov - Šomurodov