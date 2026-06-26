Španielsko neinkasovalo ani gól, no prvé miesto nemá isté. Kapverdy snívajú o postupe

Pred záverečnými duelmi v H-skupine majstrovstiev sveta vo futbale sú všetky štyri tímy v hre o priamy postup do šestnásťfinále.
V najlepšej situácii sa nachádza Španielsko, ktoré v sobotu o 2.00 SELČ nastúpi proti Uruguaju.
Kapverdy sú odhodlané pokračovať v snovom debute na záverečnom turnaji, v rovnakom čase si zmerajú sily so Saudskou Arábiou.
Španieli ukázali po prekvapujúcej bezgólovej remíze s Kapverdami svoju útočnú silu, štyrmi góly hladko zdolali Saudskú Arábiu a ako jeden z mála tímov ešte na turnaji neinkasovali.
Plný bodový zisk by znamenal istotu prvého miesta a šestnásťfinálový duel s druhým tímom z J-skupiny.
„Po skúsenosti s Kapverdami sme dokázali uspieť so Saudskou Arábiou, ale Uruguaj je odlišný súper.
Budú od nás vyžadovať to, aby sme dostali zo seba to najlepšie. Z oboch strán je toho v hre veľa. Vždy som bol obdivovateľom Marcela Bielsu, sledoval som jeho kariéru a bol som sa pozrieť aj na tréningy jeho tímov.
Je to veľmi inovatívny kouč. Mal som s ním možnosť stráviť nejaký čas v Madride, hovorili sme o futbale, ale aj o ďalších veciach. Je to neuveriteľné, že bude teraz môj súper.
Je to veľká pocta a mám z toho radosť,“ citovala oficiálna stránka turnaja trénera Španielska Luisa de la Fuenteho.
Uruguaj zatiaľ uhral v dve remíz - 1:1 so Saudskou Arábiou a 2:2 s Kapverdami. Zverenci trénera Marcela Bielsu by radi v tabuľke preskočili svojho najbližšieho súpera, aby sa vyhli potenciálnemu súboju s Argentínou.
Práve s týmto súperom sa totiž stretne druhý najlepší tím z H-skupiny (sobota 4. júla, 0.00 SELČ).
„Celá jeho robota a to, čo Luis dosiahol so Španielskom, je unikátne. Je to oveľa krajší futbal ako ten, čo som ja dosiahol so svojím družstvom.
Bude to niečo ako finále, treba brať ohľad na každú vec, bojovať o každý meter a loptu na úplné maximum,“ vyhlásil reprezentačný kouč Uruguaja.
Kapverdy si svojím doterajším účinkovaním na turnaji získali nielen priazeň fanúšikov, teraz k tomu môžu pridať aj miesto medzi 32 najlepšími tímami sveta.
Podobne ako Uruguaj, tak aj ostrovný štát má na konte zatiaľ dve remízy. Víťazstvo by znamenalo istotu pokračovania na podujatí.
„Saudská Arábia má organizovaný tím. Je to náročný súper, ale my sa plánujeme spoliehať na našu organizáciu hry.
Verím v náš plán. Sme veľmi radi, že môžeme hrať na majstrovstvách sveta. Futbal patrí každému, nie len bohatým krajinám,“ nechal sa počuť kormidelník Kapverd Bubista.
S povestným nožom na krku a imperatívom bezpodmienečne naplno bodovať nastúpia hráči Saudskej Arábie.
Zlepšiť potrebujú najmä útočnú produktivitu, na svojom konte majú len jeden strelený gól.
„Mám za sebou najťažší mesiac v mojej trénerskej kariére. Snažil som sa veľmi rýchlo zakomponovať zmeny, nikdy som nemal toľko stretnutí.
Hráči dostali počas tohto obdobia množstvo informácií a tvrdo pracovali na tréningoch. Nedá sa však len tak prísť, stlačiť tlačidlo a družstvo bude hrať tak, ako si tréner predstavuje.
Je potrebný čas. Kapverdy patria medzi prekvapenia na MS 2026, sú silné a atletické. Proti Španielsku a Uruguaju na mňa zapôsobila ich obrana.
V zápase sa pokúsime zobrať kontrolu do svojich rúk a riskovať,“ prezradil na predzápasovej tlačovej konferencii tréner Saudskej Arábie Georgios Donis.
Skupina H na MS vo futbale 2026
Uruguaj - Španielsko
predpokladané zostavy:
Uruguaj: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Valverde, Bentancur, Ugarte, Canobbio - Vinas, Araujo
Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
Kapverdy - Saudská Arábia
predpokladané zostavy:
Kapverdy: Vozinha - Moreira, Borges, Lopes, Sidny - Pina, Monteiro, Arcanjo, Rodrigues - Mendes, Livramento
Saudská Arábia: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri, Lajami, Al-Harbi - Al-Khaibari, N. Al-Dawsari, Al-Juwayr, S. Al-Dawsari - Al-Brikan