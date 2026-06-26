Belgicko bez víťazstva nad Novým Zélandom môže skončiť na MS. Irán je blízko k historickému postupu

Až záverečné zápasy v G-skupine futbalových majstrovstiev sveta rozhodnú o tom, pre koho sa skončí účinkovanie na podujatí a kto si predĺži pobyt minimálne o jeden zápas.
V sobotu o 5.00 SELČ sa rozohrajú súboje Nového Zélandu s Belgickom a Egypta s Iránom.
Egypt zatiaľ ako jediný v skupine okúsil chuť víťazstva, keď dokázal vybojovať triumf 3:1 nad Novým Zélandom.
„Faraóni“ sú v najlepšej východiskovej pozícii, avšak zároveň vedia, že nemôžu nejako kalkulovať proti Iránu.
Prípadné udržanie prvého miesta by im prihralo do hry potenciálne ľahšieho súpera. „Od začiatku sme vedeli, že toto bude veľmi ťažká skupina.
Každý tím je schopný zdolať svojho rivala. My ideme vždy krok po kroku. Teraz sa koncentrujeme na Irán, jeden z najlepších tímov Ázie.
Dobre sme sa pripravili na tento duel a ja verím, že budeme úspešní,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku turnaja kouč egyptského tímu Hossam Hassan.
Irán má stále situáciu vo svojich rukách, pri svojej siedmej účasti na MS je blízko k tomu, aby premiérovo prešiel cez skupinovú fázu.
Ak by si udržal priebežné druhé miesto v tabuľke, tak by si v piatok 3. júla zahral o 20.00 SELČ s Austráliou.
„Vieme, že Egypt má veľmi dobre organizované družstvo a tiež, že Mo Salah je veľmi dôležitý hráč tímu.
Na MS už zaznamenal štyri góly, ale my sa pokúsime zastaviť ich gólovú šnúru. Sme plne koncentrovaní na to, čo reprezentujeme na podujatí - celú krajinu futbalových fanúšikov.
Každý zápas je iný, vieme čo máme urobiť. Našich súperov sme analyzovali, futbal je proste ako šach,“ zamyslel sa tréner Iránu Amir Ghalenoei.
Belgicko zaostáva za očakávaniami, po dvoch stretnutiach má na konte len dva body za dve remízy a najmä iba jeden gól na svojom konte.
Ďalšia remíza by nemusela stačiť na postup do šestnásťfinále, preto je jasným cieľom konečne zvíťaziť.
K dispozícii by už mal byť Jeremy Doku, avšak nie na plnú minutáž. „Jeremy sa vrátil pred pár dňami, už má za sebou tréning, ale asi nebude hrať celých 90 minút. Vieme však, že vie urobiť rozdiel na trávniku.
Naša hra však nie je postavená na jednom hráči, ale na kolektívnom duchu. To je skutočná sila Belgicka,“ vyhlásil kormidelník Rudi Garcia.
Najkomplikovanejšie to má z pohľadu postupových šancí Nový Zéland, pretože proti Belgicku potrebuje zaznamenať triumf.
Štyri body by mali postačiť na to, aby sa „All Whites“ predstavili aj vo vyraďovacej fáze.
„Aktuálny svetový šampionát už priniesol niekoľko prekvapení a tiež scenárov, keď boli z jedného bodu štyri a postup ďalej.
Musíme veriť, že sme dostatočne dobrí na to, aby sme na takéto niečo dosiahli aj my. Veríme, že dokážeme vyhrať a dokázať to, po čom túžime.
Chceme písať históriu a postúpiť na majstrovstvách sveta. Táto možnosť je pred nami a hráči si za ňou plánujú ísť.
Myslím si, že Belgicko je pod miernym tlakom. Majú dobrú šnúru, ale zatiaľ im to asi nejde tak, ako si predstavujú.
Vedia, že ak nevyhrajú, tak sa možno poberú domov. Uvidíme, ako zareagujú na aktuálne postavenie.
My nemôžeme urobiť chybu, je potrebné hrať perfektne,“ povedal tréner Nového Zélandu Darren Bazeley.
Skupina G na MS vo futbale 2026
Nový Zéland - Belgicko
Predpokladané zostavy:
Nový Zéland: Crocombe - Payne, Bindon, Boxall, Cacace - Stamenic, Bell - Just, Singh, McCowatt - Wood
Belgicko: Courtois - Mechele, De Cuyper, Meunier, Theate - De Bruyne, Tielemans, Saelemaekers, Raskin - Trossard - Lukaku
Egypt - Irán
Predpokladané zostavy:
Egypt: Shobeir - Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh - Attia, Lasheen - Salah, Emam Ashour, Ziko - Marmoush
Irán: Beiranvand - Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi - Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Yousefi - Torabi, Taremi