Zrušený zápas pred MS vyvolal hádku. Starajte sa o seba, odkázali Škóti Nórom

Návrat Škótska na futbalové majstrovstvá sveta po 28-ročnej absencii okamžite zatienila slovná prestrelka s Nórskom. Medzi krajinami sa mal konať prípravný duel za zatvorenými bránami, no napokon k nemu nedošlo.
Tréner Steve Clarke a Škótsko boli Nórmi označení za "neprofesionálnych", "trápnych" a "slabých" po zrušení tréningového zápasu. Pre viaceré zranenia a šrámy do toho Škóti pred začiatkom svetového šampionátu radšej nešli.
Stredopoliar Aston Villy John McGinn na kritiku Severanov reagoval rázne: "Našou úlohou je starať sa o Škótsko. Úlohou Nórska je starať sa o Nórsko. Ak si urobili prieskum, stratili sme veľmi dôležitú časť tímu a to malo obrovský dopad na všetkých. Nechceli sme stratiť ďalšiu. Mali sme niekoľko problémov, nie všetci trénovali."
Stretnutie najskôr odložili, potom úplne zrušili. A to aj pre zranenie, ktoré utrpel Billy Gilmour počas nedávneho prípravného súboja proti Curacau, a ktoré ho vyradilo z majstrovstiev sveta.
"Bolo to pre mňa prekvapujúce. Je neprofesionálne, že mi tréner nezavolal, ale že využili manažéra tímu. Nemyslím si, že zranenia, ktoré sú príčinou zrušenia, pochádzajú z posledného tréningu. To nie je pravda. Je to sklamanie. Ale musíme s tým žiť," zúril kouč Nórska Staale Solbakken.
Manažér Severanov Brede Hangeland bol rovnako podráždený. "Na tomto zápase pracujeme už mnoho mesiacov. Je trápne ho zrušiť pár dní vopred. Nemôžeme s tým nič urobiť, musíme na to len zabudnúť a vyťažiť z toho maximum. Ale bolo veľa organizácie aj džentlmenských dohôd a potom zrazu nechcú. Myslím si, že to bolo takpovediac slabé," uviedol podľa webu theguardian.com.
Skupina nórskych novinárov improvizovane navštívila McGinnovu plánovanú tlačovú konferenciu. Nie je prekvapením, že futbalista podporil rozhodnutie nehrať duel.
"Myslím si, že je to profesionálny spôsob. Som si istý, že každá krajina by urobila presne to isté. Nórsko bude nahnevané, pretože má svoje vlastné plány, pravdepodobne sa na ten zápas pripravilo. Ale ak by stratilo Erlinga Haalanda alebo Martina Ödegaarda v jednom zo stretnutí pred turnajom, tiež by to zrušili," dodal.
Podľa Clarkea malo ísť len o hodinový súboj na tréningovom ihrisku. "Minulý týždeň sme mali jednu alebo dve nepríjemnosti a rozhodli sme sa, že to nestojí za to riziko," dodal tréner s tým, že sa malo hrať bez divákov. Preto je prekvapený, že sa o tom dozvedeli aj médiá.