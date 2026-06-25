    Škótsko
    Škótsko
    MS vo futbale 2026
    25.06.2026, Skupina C
    0 - 3
    0:1
    Brazília
    Brazília
    PrehľadPreviewOnline prenosSumár

    Neymarova premiéra a hviezdny Vinicius. Brazília si vytancovala prvenstvo v skupine

    Futbalisti Brazílie.
    Fotogaléria (57)
    Futbalisti Brazílie. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|25. jún 2026 o 06:10
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    Brazília dnes zdolala Škótsko v skupine C na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Brazília - Škótsko 0:3 (0:2)

    Góly: 7. a 45.+3 Vinicius, 60. Cunha

    Rozhodcovia: Ramos - Morin, Bisguerra (všetci Mex.)

    ŽK: Christie - Danilo, Fabinho

    Diváci: 64.478

    Škótsko: Gunn - Patterson (82. Ralston), Hendry, McKenna, Robertson (46. Tierney) - Ferguson, McLean - Gannon-Doak (82. Christie), McTominay, McGinn (90.+1 Curtis) - Shankland (90.+ Adams)

    Brazília: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos (82. Alex Sandro) - Bruno Guimaraes, Casemiro (65. Fabinho), Lucas Paqueta (66. Martinelli) - Rayan (82. Endrick), Cunha (76. Neymar), Vinicius

    Brazílski futbalisti zvíťazili vo svojom poslednom zápase C-skupiny majstrovstiev sveta nad Škótskom 3:0 a so siedmymi bodmi postúpili z prvého miesta tabuľky do vyraďovacích bojov.

    V šestnásťfinále tak nastúpia proti druhému tímu F-skupiny 29. júna v Houstone.

    Brazílčania vyhrali skupinu vďaka lepšiemu skóre pred druhým Marokom, ktoré na záver zdolalo Haiti 4:2 a v šestnásťfinále sa stretne s víťazom F-skupiny.

    Škóti nevyhrali ani v piatom vzájomnom stretnutí s „kanárikmi“ na MS a utrpeli štvrtú prehru, doteraz najvyššiu (0-1-4).

    Fotogaléria zo zápasu Škótsko - Brazília na MS vo futbale 2026 (skupina C)
    Brazil's Vinicius Junior (7) celebrates after scoring their opening goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Scotland's players applaud the crowd after the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Brazil's Bruno Guimaraes (8) reacts as he leaves the field following the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Brazil players celebrate after the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    57 fotografií
    Brazil's Danilo (13) reacts with teammate and goalkeeper Alisson Becker (1) following the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Neymar (10) celebrates after the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland's Anthony Ralston (24) and Brazil's Vinicius Junior (7) battle for the ball during the World Cup Group C soccer match in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Neymar (10) reacts as he takes the field during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Neymar (10) reacts as he takes the field during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil goalkeeper Alisson Becker (1) makes a save during the World Cup Group C soccer match against Scotland in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha, kneeling, celebrates with teammates after scoring his team's third goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. 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(AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha, centre, celebrates with teammates after scoring his team's third goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) celebrates with Casemiro, left, after scoring their third goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) scores a goal on Scotland goalkeeper Angus Gunn (1) during the World Cup Group C soccer match in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) celebrates after scoring their third goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) shoots and scores their third goal against Scotland's Jack Hendry (13) during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland goalkeeper Angus Gunn (1) stops a shot on goal by Brazil's Vinicius Junior (7) during the World Cup Group C soccer match in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland goalkeeper Angus Gunn (1) dives to take the ball in front of Brazil's Vinicius Junior (7) during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland's Scott McTominay (4) attempts to control the ball during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland goalkeeper Angus Gunn (1) stops a shot on goal by Brazil's Vinicius Junior (7) during the World Cup Group C soccer match in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Marquinhos (4) controls the ball during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland's Ben Gannon-Doak (17) and Brazil's Gabriel Magalhaes (3) battle for the ball during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior, left, is hugged by teammates after scoring a goal during the World Cup Group C soccer match against Scotland in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) is congratulated by teammates after scoring his team's second goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) scores their second goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) scores their second goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Lucas Paqueta (20) works the ball against Scotland's Nathan Patterson (22) and Lawrence Shankland (20) during the World Cup Group C soccer match in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates after scoring his team's second goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. 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(AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland's Lewis Ferguson (19) battles for the ball with Brazil's Bruno Guimaraes (8) during the World Cup Group C soccer match in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland's Kenny McLean (23) and Brazil's Lucas Paqueta (20) battle for the ball during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) battles for the ball with with Scotland's Nathan Patterson (22) and Lewis Ferguson (19) during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland's Lewis Ferguson (19) challenges for the ball with Brazil's Bruno Guimaraes (8) during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Rayan (26) kicks the ball past Scotland's Scott McKenna (26) during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland's Scott McTominay (4) heads the ball on a corner kick during the World Cup Group C soccer match against Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil head coach Carlo Ancelotti reacts to the referees decision of a no-goal during the World Cup Group C soccer match against Scotland in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. 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(AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates his goal during the World Cup Group C soccer match against Scotland in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Danilo (13) challenges for the ball with Scotland's John McGinn (7) during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates his goal during the World Cup Group C soccer match against Scotland in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates his goal with Rayan (26) as Scotland's Scott McKenna (26) reacts during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers compete for the ball during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates with teammates after scoring their opening goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Magalhaes, right, heads the ball against Scotland's Scott McTominay during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Lucas Paqueta (20) and Scotland's Scott McTominay (4) battle for the ball during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland goalkeeper Angus Gunn (1) kicks the ball during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates after scoring his team's first goal with teammates during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) scores a goal against Scotland goalkeeper Angus Gunn (1) during their World Cup Group C soccer match in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates with teammates after scoring their opening goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates with Lucas Paqueta (20) after scoring their opening goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) gets the ball past Scotland goalkeeper Angus Gunn (1) to score his team's first goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil players pose before the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolScotland players pose for a team photo ahead of the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    S troma bodmi skončili na tretej priečke tabuľky a musia čakať na vývoj v ďalších skupinách.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    3
    2
    1
    0
    7:1
    7
    V
    V
    R
    2
    MarokoMarokoMAR
    3
    2
    1
    0
    6:3
    7
    V
    V
    R
    3
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    3
    1
    0
    2
    1:4
    3
    P
    P
    V
    4
    HaitiHaitiHTI
    3
    0
    0
    3
    2:8
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Škótsko - Brazília

    I. polčas:

    Prvý polčas bol v znamení obrovských chýb škótskej obrany a Viniciusa Juniora, ktorý ich potrestal.

    Brazílsky krídleník sa presadil už po siedmich minútach. Brankár Gunn rozohral na krátko na McKennu, ktorý však zaváhal, jeho prihrávku vypichol Rayan rovno na Viniciusa a ten po kľučke otvoril skóre.

    Podobná situácia sa zopakovala aj v 22. minúte, keď pre zmenu zazmätkoval druhý stopér Hendry, „Vini“ mu zobral loptu a trafil medzi Gunnovej nohy.

    Následne sa však prihlásil VAR a rozhodca gól odvolal pre faul Brazílčana v súboji s Hendrym. V ďalších minútach tempo upadlo, Juhoameričania sa nehrnuli bezhlavo do útoku a Škóti boli smerom dopredu pasívni a bezzubí.

    V závere polčasu prišli ďalšie šance pred ich bránou, Rayanova strela sa neujala, ale Škóti potom opäť spravili obrovskú chybu vo vlastnej šestnástke a center Bruna Guimaraesa upratal hlavou do siete znova Vinicius - 0:2.

    II. polčas:

    Brazílsky brankár Alisson zaznamenal prvý zákrok až v 50. minúte, no nedôrazná hlavička McTominaya ho nemohla prekvapiť.

    Viniciusovi naopak zápas chutil a v ďalších minútach bol blízko k hetriku. Brazílčania potvrdili triumf po hodine hry ukážkovým prechodom do útoku, keď Casemiro vysunul Bruna, ten si „zatancoval“ s obrancami, počkal na Cunho, ktorý mal pred sebou už len prázdnu bránku.

    O štyri minúty prišiel prvý vážny zákrok Alissona po ďalšej hlavičke McTominaya, ale to bolo zo strany Škótov všetko.

    Vinicius mal ešte dve šance na hetrik, ale loptu už do siete nedostal. Na záverečnú štvrťhodinu vybehol na ihrisko aj Neymar, ktorý v predchádzajúcich dueloch nehral pre zranenie lýtka.

    Hlasy po zápase

    Marquinhos, kapitán Brazílie: „Dosiahli sme náš prvý cieľ, ale musíme pokračovať. Bola to ťažká skupina a teraz sa začína skutočná súťaž. Je to ako Liga majstrov, nemá zmysel skončiť na čele skupiny, ak potom nie ste pripravení. Malé detaily budú znamenať veľký rozdiel.“

    John McGinn, stredopoliar Škótska: „Dostali sme zlé góly v zlých časoch do tímu, ktorý vás vie potrestať. Aj my sme mali zopár šancí streliť gól, čo mohlo zmeniť zápas. Neukázali sme kvalitu, ale dali sme do toho všetko. Či postúpime ďalej alebo nie, uvidíme v najbližších dňoch.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 14

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2 - 1
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    3 - 1
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 3
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    4 - 2
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    0 - 3
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Štyri body na druhé miesto nestačili, no na postup áno. Bosna uspela v tabuľke tretích tímov
    dnes 07:10
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Štyri body na druhé miesto nestačili, no na postup áno. Bosna uspela v tabuľke tretích tímov
    dnes 07:10
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    Domov»MS vo futbale 2026»Neymarova premiéra a hviezdny Vinicius. Brazília si vytancovala prvenstvo v skupine