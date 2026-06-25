Neymarova premiéra a hviezdny Vinicius. Brazília si vytancovala prvenstvo v skupine

MS vo futbale 2026 - skupina C
Brazília - Škótsko 0:3 (0:2)
Góly: 7. a 45.+3 Vinicius, 60. Cunha
Rozhodcovia: Ramos - Morin, Bisguerra (všetci Mex.)
ŽK: Christie - Danilo, Fabinho
Diváci: 64.478
Škótsko: Gunn - Patterson (82. Ralston), Hendry, McKenna, Robertson (46. Tierney) - Ferguson, McLean - Gannon-Doak (82. Christie), McTominay, McGinn (90.+1 Curtis) - Shankland (90.+ Adams)
Brazília: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos (82. Alex Sandro) - Bruno Guimaraes, Casemiro (65. Fabinho), Lucas Paqueta (66. Martinelli) - Rayan (82. Endrick), Cunha (76. Neymar), Vinicius
Brazílski futbalisti zvíťazili vo svojom poslednom zápase C-skupiny majstrovstiev sveta nad Škótskom 3:0 a so siedmymi bodmi postúpili z prvého miesta tabuľky do vyraďovacích bojov.
- ONLINE: Škótsko - Brazília na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina C)
- Všetky dôležité informácie o MS vo futbale 2026
V šestnásťfinále tak nastúpia proti druhému tímu F-skupiny 29. júna v Houstone.
Brazílčania vyhrali skupinu vďaka lepšiemu skóre pred druhým Marokom, ktoré na záver zdolalo Haiti 4:2 a v šestnásťfinále sa stretne s víťazom F-skupiny.
Škóti nevyhrali ani v piatom vzájomnom stretnutí s „kanárikmi“ na MS a utrpeli štvrtú prehru, doteraz najvyššiu (0-1-4).
S troma bodmi skončili na tretej priečke tabuľky a musia čakať na vývoj v ďalších skupinách.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina C
Priebeh zápasu Škótsko - Brazília
I. polčas:
Prvý polčas bol v znamení obrovských chýb škótskej obrany a Viniciusa Juniora, ktorý ich potrestal.
Brazílsky krídleník sa presadil už po siedmich minútach. Brankár Gunn rozohral na krátko na McKennu, ktorý však zaváhal, jeho prihrávku vypichol Rayan rovno na Viniciusa a ten po kľučke otvoril skóre.
Podobná situácia sa zopakovala aj v 22. minúte, keď pre zmenu zazmätkoval druhý stopér Hendry, „Vini“ mu zobral loptu a trafil medzi Gunnovej nohy.
Následne sa však prihlásil VAR a rozhodca gól odvolal pre faul Brazílčana v súboji s Hendrym. V ďalších minútach tempo upadlo, Juhoameričania sa nehrnuli bezhlavo do útoku a Škóti boli smerom dopredu pasívni a bezzubí.
V závere polčasu prišli ďalšie šance pred ich bránou, Rayanova strela sa neujala, ale Škóti potom opäť spravili obrovskú chybu vo vlastnej šestnástke a center Bruna Guimaraesa upratal hlavou do siete znova Vinicius - 0:2.
II. polčas:
Brazílsky brankár Alisson zaznamenal prvý zákrok až v 50. minúte, no nedôrazná hlavička McTominaya ho nemohla prekvapiť.
Viniciusovi naopak zápas chutil a v ďalších minútach bol blízko k hetriku. Brazílčania potvrdili triumf po hodine hry ukážkovým prechodom do útoku, keď Casemiro vysunul Bruna, ten si „zatancoval“ s obrancami, počkal na Cunho, ktorý mal pred sebou už len prázdnu bránku.
O štyri minúty prišiel prvý vážny zákrok Alissona po ďalšej hlavičke McTominaya, ale to bolo zo strany Škótov všetko.
Vinicius mal ešte dve šance na hetrik, ale loptu už do siete nedostal. Na záverečnú štvrťhodinu vybehol na ihrisko aj Neymar, ktorý v predchádzajúcich dueloch nehral pre zranenie lýtka.
Hlasy po zápase
Marquinhos, kapitán Brazílie: „Dosiahli sme náš prvý cieľ, ale musíme pokračovať. Bola to ťažká skupina a teraz sa začína skutočná súťaž. Je to ako Liga majstrov, nemá zmysel skončiť na čele skupiny, ak potom nie ste pripravení. Malé detaily budú znamenať veľký rozdiel.“
John McGinn, stredopoliar Škótska: „Dostali sme zlé góly v zlých časoch do tímu, ktorý vás vie potrestať. Aj my sme mali zopár šancí streliť gól, čo mohlo zmeniť zápas. Neukázali sme kvalitu, ale dali sme do toho všetko. Či postúpime ďalej alebo nie, uvidíme v najbližších dňoch.“