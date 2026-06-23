Brazília proti Škótom zaútočí na potvrdenie prvého miesta. Veľkou témou ostáva Neymar

Brazílski futbalisti proti Škótsku v záverečnom hracom dni C-skupiny na MS 2026 budú chcieť potvrdiť postup do vyraďovacej fázy a prvé miesto v tabuľke.
"Kanárci" sú so štyrmi bodmi na čele vďaka lepšiemu skóre pred Marokom, africká krajina sa stretne s už vyradeným Haitim.
Nakročené k postupu majú aj Škóti, ktorí sú za vedúcou dvojicou o bod pozadu. Zápasy v Miami a Atlante majú výkop o polnoci zo stredy na štvrtok SELČ.
S piatimi triumfami najúspešnejšia krajina svetových šampionátov začala turnaj remízou 1:1 s Marokom, potom si poradila s Haiti 3:0. "Výhra nad Haiti nám dodá sebavedomie k tomu, aby sme sa s priebehom turnaja zlepšovali," uviedol ofenzívny záložník Lucas Paquetá.
Brazílčania a Škóti sa predtým na svetovom šampionáte pravidelne stretávali, v rozpätí rokov 1974 až 1998 na seba narazili štyrikrát a zakaždým v skupine. Okrem prvého vzájomného stretnutia, ktoré sa skončilo 0:0, zvíťazili vždy Juhoameričania. Celkovo Brazília neprehrala žiadny z doterajších desiatich vzájomných duelov.
Škótom by na prvý postup do vyraďovacej fázy na MS pri ich deviatej účasti mohli stačiť tri body, ktoré teraz majú po úvodnom víťazstve nad Haiti (1:0). Aktuálne sú v tabuľke tretích tímov druhí, nie všetky tímy ale ešte odohrali dva zápasy. Škótsko v ôsmich dueloch s juhoamerickými súpermi na svetových šampionátoch ešte nezvíťazilo.
Veľkou témou pred záverečným stretnutím v skupine je, či nastúpi po vyliečení zranení historicky najlepší strelec brazílskej reprezentácie Neymar. 34-ročná ofenzívna hviezda už s tímom naplno trénuje.
"Som v pohode s tým, či budem hrať proti Neymarovi. Mala by to byť dobrá bitka. Ak nastúpi, budem sa na to tešiť, "povedal škótsky obranca Jack Hendry.
MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny C
| Skupina C | Matchday 3
| Skupina C | Matchday 3
| Skupina C | Matchday 9
| Skupina C | Matchday 9
| Skupina C | Matchday 14
| Skupina C | Matchday 14