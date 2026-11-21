Svetový pohár v skokoch na lyžiach žien - Lillehammer
Súťaž žien :
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Krajina
Meno
Body
1.
Eirin Maria Kvandalová
281,5 b (135,5 m/130,0 m)
2.
Ingvild Midtskogenová
263,8 (122,5/130,0)
3.
Gyda Westvold Hansenová
263,1 (134,5/119,5)
Nórska skokanka na lyžiach Eirin Maria Kvandalová sa stala víťazkou úvodného podujatia nového ročníka Svetového pohára v nórskom Lillehameri so ziskom 281,5 bodu.
Na pódiu ju doplnili krajanky Ingvild Midtskogenová a Gyda Westvold Hansenová. Slovenské zástupkyne Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili z piatkovej kvalifikácie.
V nedeľu 22. novembra sa v Lillehamari bude opäť skákať, o 10.30 h je na programe kvalifikácia a 12.00 h hlavná súťaž.
Pre 24-ročnú Kvandalovú to bolo 11. kariérne víťazstvo v rámci Svetového pohára. Nórsko obsadilo na prvom podujatí sezóny prvých päť miest.
Suverénka predchádzajúceho ročníka a víťazka predchádzajúcich troch veľkých glóbusov Slovinka Nika Prevcová, obsadila na úvod až 17. priečku.