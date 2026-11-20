Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Lillehammer
súťaž miešaných družstiev:
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Krajina
Mená
Body
1.
Hansenová, Sundal, Kvandalová, Lindvik
1012,4 b. (482,5/529,9)
2.
Itová, Kobajaši, Marujamová, Nikaidó
951,3 (447,1/504,2)
3.
Fettnerová, Zimmermann, Mühlbacherová, Hörl
893,5 (422,1/471,4)
Nórski skokani na lyžiach triumfovali v piatkovej súťaži miešaných družstiev na úvodnom podujatí novej sezóny Svetového pohára v Lillehammeri.
Domáce kvarteto v zložení Gyda Westvoldová Hansenová, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandalová, Marius Lindvik viedlo už po 1. kole a napokon zvíťazilo s náskokom 61,1 bodu pred vlaňajšími víťazmi Japoncami.
Tretí skončili Rakúšania, ktorí v dramatickom súboji o bronzovú priečku tesne uspeli pred olympijskými šampiónmi Slovincami.