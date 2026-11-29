Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík sa neprebojoval do 2. kola hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára vo fínskej Ruke.
V nedeľnom 1. kole na veľkom mostíku zaletel do vzdialenosti 110 metrov a so ziskom 71,8 bodu obsadil nepostupovú 42. priečku.
Lídrom bol Isak Andreas Langmo z Nórska, ktorý mal náskok 7,6 bodu pred Rakúšanom Stephanom Embacherom.
Rakúsky skokan na lyžiach Stephan Embacher triumfoval aj v nedeľnej súťaži na podujatí Svetového pohára vo fínskej Ruke.
Na veľkom mostíku zvíťazil so ziskom 269,4 bodu a naďalej si bude obliekať žltý dres pre lídra celkového poradia.
S troma bodmi za ním zaostal Nór Isak Andreas Langmo, pódium doplnil Embacherov krajan Jan Hörl.
Dvadsaťročný Embacher tak nadviazal na svoje sobotňajšie víťazstvo vo fínskom stredisku a zaznamenal tretí triumf v tejto sezóne.
Obhajca veľkého krištáľového glóbusu Domen Prevc zo Slovinska sa nepostavil na pódium ani na štvrtý pokus, v nedeľu skončil deviaty.