Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do hlavnej súťaže na úvodnom podujatí Svetového pohára v nórskom Lillehammeri.
V piatkovej kvalifikácii dostala za skok dlhý 102,5 metra od rozhodcov 53,6 bodu a obsadila 43. miesto.
Ďalšia Slovenka Tamara Mesíková dostala 11,9 bodu za skok dlhý 76,5 m a skončila na poslednej 53. priečke. Do hlavnej súťaže postúpilo najlepších 40 pretekárok.
Najlepší výkon v kvalifikácii predviedla Nórka Ingvild Midtskogenová, keď jej za skok dlhý 130,5 metra rozhodcovia udelili známku 121,4 bodu.
Slovinka Nika Prevcová, ktorá bojuje o zisk štvrtého veľkého glóbusu za sebou, obsadila 8. pozíciu. Hlavná súťaž na mostíku HS 140 je na programe v sobotu o 14.35 h.