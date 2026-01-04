Japonský skokan šokoval favorita. Prevc sa musí uspokojiť s druhou priečkou, rozhodlo pol bodu

Turné štyroch mostíkov
Tretie podujatie v Innsbrucku:
1.
Ren Nikaido
Japonsko
276,5 b. (131,0+128,0 m)
2.
Domen Prevc
Slovinsko
276,0 (129,5+128,0)
3.
Stephan Embacher
Rakúsko
275,8 (130,0+127,5)
Japonský skokan na lyžiach Ren Nikaido triumfoval v nedeľu na treťom podujatí 74. ročníka Turné štyroch mostíkov.
Na mostíku Bergisel v rakúskom Innsbrucku si pripísal skoky dlhé 131 a 128 metrov a so ziskom 276,5 bodu odsunul iba o pol bodu na druhú priečku víťaza úvodných dvoch dielov Turné Domena Prevca zo Slovinska.
Tretí skončil v tesných pretekoch domáci Stephan Embacher (+0,7 b.).
Pre 24-ročného Nikaida je to premiérové víťazstvo v SP. Udržal si post lídra po prvom kole, o ktorý sa delil s Embacherom. „Vedel som, že ak dokážem predviesť svoje najlepšie skoky, tak som schopný tu vyhrať. Som nadšený, hoci ešte to nebolo z mojej strany úplne perfektné,“ povedal Japonec v prvej reakcii.
Prevc sa zo štvrtej priečky vyšvihol v druhom kole na druhú, ale po tesnej prehre stratil šancu na takzvaný Grand Slam za prvenstvá na všetkých štyroch mostíkoch.
To sa zatiaľ podarilo iba trom skokanom v histórii, sú nimi Nemec Sven Hannawald (2001/02), Poliak Kamil Stoch (2017/18) a Japonec Rjoju Kobajaši (2018/19).
Pred vyvrcholením prestížneho Turné v rakúskom Bischofshofene (5.6. januára) je však na najlepšej ceste získať sošku Zlatého orla.
Napodobnil by tak úspech svojho staršieho brata Petra Prevca, ten celkovo vyhral T4M v sezóne 2015/2016.
Pred finále má slovinský skokan pred Rakúšanom Janom Hörlom priepastný náskok 41,4 bodu. Naposledy mal v tejto fáze k dobru viac ako 40 bodov Japonec Rjoju Kobajaši v roku 2019.
Do hlavnej súťaže v Innsbrucku sa neprebojoval slovenský reprezentant Hektor Kapustík. V sobotnej kvalifikácii obsadil 63. priečku.