Japonský skokan šokoval favorita. Prevc sa musí uspokojiť s druhou priečkou, rozhodlo pol bodu

Ren Nikaido sa teší z víťazstva v Innsbrucku.
Ren Nikaido sa teší z víťazstva v Innsbrucku. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. jan 2026 o 15:45
ShareTweet0

Slovinec vyhral úvodné dva diely Turné.

Turné štyroch mostíkov

Tretie podujatie v Innsbrucku:

1.

Ren Nikaido

Japonsko

276,5 b. (131,0+128,0 m)

2.

Domen Prevc

Slovinsko

276,0 (129,5+128,0)

3.

Stephan Embacher

Rakúsko

275,8 (130,0+127,5)

Japonský skokan na lyžiach Ren Nikaido triumfoval v nedeľu na treťom podujatí 74. ročníka Turné štyroch mostíkov.

Na mostíku Bergisel v rakúskom Innsbrucku si pripísal skoky dlhé 131 a 128 metrov a so ziskom 276,5 bodu odsunul iba o pol bodu na druhú priečku víťaza úvodných dvoch dielov Turné Domena Prevca zo Slovinska.

Tretí skončil v tesných pretekoch domáci Stephan Embacher (+0,7 b.).

Pre 24-ročného Nikaida je to premiérové víťazstvo v SP. Udržal si post lídra po prvom kole, o ktorý sa delil s Embacherom. „Vedel som, že ak dokážem predviesť svoje najlepšie skoky, tak som schopný tu vyhrať. Som nadšený, hoci ešte to nebolo z mojej strany úplne perfektné,“ povedal Japonec v prvej reakcii.

Prevc sa zo štvrtej priečky vyšvihol v druhom kole na druhú, ale po tesnej prehre stratil šancu na takzvaný Grand Slam za prvenstvá na všetkých štyroch mostíkoch.

To sa zatiaľ podarilo iba trom skokanom v histórii, sú nimi Nemec Sven Hannawald (2001/02), Poliak Kamil Stoch (2017/18) a Japonec Rjoju Kobajaši (2018/19).

Pred vyvrcholením prestížneho Turné v rakúskom Bischofshofene (5.6. januára) je však na najlepšej ceste získať sošku Zlatého orla.

Napodobnil by tak úspech svojho staršieho brata Petra Prevca, ten celkovo vyhral T4M v sezóne 2015/2016.

Pred finále má slovinský skokan pred Rakúšanom Janom Hörlom priepastný náskok 41,4 bodu. Naposledy mal v tejto fáze k dobru viac ako 40 bodov Japonec Rjoju Kobajaši v roku 2019.

Do hlavnej súťaže v Innsbrucku sa neprebojoval slovenský reprezentant Hektor Kapustík. V sobotnej kvalifikácii obsadil 63. priečku.

Skoky na lyžiach

    Ren Nikaido sa teší z víťazstva v Innsbrucku.
    Ren Nikaido sa teší z víťazstva v Innsbrucku.
    Japonský skokan šokoval favorita. Prevc sa musí uspokojiť s druhou priečkou, rozhodlo pol bodu
    dnes 15:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Skoky na lyžiach»Japonský skokan šokoval favorita. Prevc sa musí uspokojiť s druhou priečkou, rozhodlo pol bodu