V nórskom Lillehammeri aj za účasti troch slovenských reprezentantov v piatok odštartuje nový ročník Svetového pohára v skokoch na lyžiach.
V dejisku ZOH 1994 sa predstavia súrodenci Hektor a Kira Mária Kapustíkovci s Tamarou Mesíkovou a v dvoch individuálnych súťažiach sa pokúsia prebojovať z kvalifikácie do hlavnej súťaže.
Vrcholom bude Turné štyroch mostíkov
Úvodným vrcholom poolympijskej sezóny bude na prelome rokov tradičné Turné štyroch mostíkov v Nemecku a Rakúsku.
Po prvý raz v histórii uvidia fanúšikovia aj ženské zápolenia, ktoré budú na programe vždy o deň skôr ako mužské.
Druhým vrcholom sezóny budú MS v severských disciplínach, ktoré sa uskutočnia od 24. februára do 7. marca vo švédskom Falune.
Obhajcami veľkého glóbusu v SP sú súrodenci Domen a Nika Prevcovci zo Slovinska.
Kapustíková vyskákala pre Slovensko miestenku
Kapustíková si úspešne počínala v Letnej Grand Prix, v celkovom poradí skončila na 14. mieste so ziskom 126 bodov.
Vo francúzskom Courcheveli dosiahla v auguste životný úspech, keď obsadila desiatu priečku, pričom v druhom kole vytvorila výkonom 124,5 m nový oficiálny ženský slovenský rekord.
Vyskákala pre Slovensko aj druhú miestenku v SP, takže v úvode sezóny bude môcť v prestížnom seriáli štartovať aj Mesíková.
„Cítim sa dobre. Oproti minulému roku som mentálne silnejšia. Cieľom je kvalifikovať sa do druhého kola a atakovať TOP 30,“ uviedla Kapustíková prostredníctvom tlačovej správy Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).
Aj jej brat sa teší na novú sezónu: „Pocity sú super. Mám za sebou prvý tréning na snehu, ktorý dopadol lepšie ako som čakal. Letnú prípravu som odmakal, takže sa cítim pripravený. Cieľom bude nadviazať na koniec minulej sezóny.“
Pre Kapustíkovcov budú vrcholom sezóny januárové juniorské MS v estónskom Otepää, no predstavitelia ZSL veria, že kvalitné výkony predvedú aj v SP.
Cieľom v novej sezóne je získať čo najviac bodov
„Do novej sezóny vstupujeme s nádejou. V jej úvode v Lillehammeri, v Ruke a vo Wisle si nedávame konkrétne ciele pokiaľ ide o umiestnenie.
Máme veľmi mladý tím, Hektor i Kira Mária sú vekom ešte juniori. Po úvodnom súťažnom bloku tréneri zhodnotia výkonnosť našich reprezentantov a začnú ich pripravovať na Turné štyroch mostíkov, ktoré budú v novom formáte a k slovu sa dostanú aj ženy.
Ak budú zdraví a v dobrej forme, mali by absolvovať celý program. Kapustíkovci sa potom sústredia na MSJ v Otepää, vo februári ich aj Tamaru čaká svetový šampionát vo Falune.
Príprava bola náročná, reprezentanti absolvovali celú Letnú Grand Prix, hoci to pôvodne nemali v pláne. Cieľom v novej sezóne je získať čo najviac bodov," uviedol pre TASR Marián Baláž, predseda výboru sekcie severských disciplín ZSL.
Domen Prevc bude v kolotoči SP opäť v pozícii topfavorita. V minulej sezóne získal okrem veľkého glóbusu aj zlaté olympijské medaily na veľkom mostíku a v súťaži miešaných tímov.
Triumfoval i na Turné štyroch mostíkov a na MS v letoch na lyžiach v nemeckom Oberstdorfe.
Prevc cíti stres a pozitívnu nervozitu
„Vždy je ťažšie niečo obhájiť ako získať. S blížiacim sa štartom novej sezóny cítim stres a pozitívnu nervozitu.
Podujatia v Lillehammeri budú indikátorom a ukážu nám, ako na tom sme. Potom sa súťažný kolotoč naplno rozbehne, čaká nás náročná sezóna plná výziev," povedal Prevc pre slovinské médiá.
K jeho najväčším konkurentom v boji o prestížny honor by mali patriť Rakúšania na čele s Danielom Tschofenigom, Stefanom Kraftom a Stephanom Embacherom.
Šéftréner rakúskych skokanov Andreas Widhölzl je pred začiatkom sezóny optimista. „S prípravou som veľmi spokojný.
Všetci reprezentanti tvrdo trénovali, postupne pridávali plyn a verím, že sa to premietne aj do výsledkov. Do nového ročníka vstupujeme s pozitívnymi pocitmi.
Chceme potvrdiť, že Rakúsko je skokanská veľmoc číslo jeden," zdôraznil Widhölzl pre agentúru APA.
Na popredné umiestnenie si brúsia zuby aj Japonci Rjoju Kobajaši s Renom Nikaidom či Nemec Philipp Raimund, ktorý vybojoval na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo zlato na strednom mostíku.
Poliaci sa budú spoliehať najmä na strieborného olympijského medailistu Kacpera Tomasiaka, Nóri vkladajú nádeje do Johanna Andreho Forfanga.
Prestížny seriál vyvrcholí 19.-21. marca letmi na mamuťom mostíku v slovinskej Planici.
Kalendár Svetového pohára
20.- 22. novembra: Lillehammer (Nór.) - súťaž miešaných tímov, dve individuálne súťaže mužov a žien
28.-29. novembra: Ruka (Fín.) - dve individuálne súťaže m
28.-29. novembra: Hinzenbach (Rak.) - dve individuálne súťaže ž
5.-6. decembra: Wisla (Poľ.) - dve individuálne súťaže m+ž
12.-13. decembra: Titisee-Neustadt (Nem.) - dve individuálne súťaže m+ž
19.-20. decembra: Engelberg (Švajč.) - dve individuálne súťaže m+ž
28.-29. decembra: Oberstdorf (Nem.) - 1. diel Turné štyroch mostíkov ž+m
31. decembra - 1. januára: Garmisch-Partenkirchen (Nem.) - 2. diel Turné štyroch mostíkov ž+m
2.-3. januára: Innsbruck (Rak.) - 3. diel Turné štyroch mostíkov ž+m
5.-6. januára: Bischofshofen (Rak.) - 4. diel Turné štyroch mostíkov ž+m
9.-10. januára: Ljubno (Slov.) - dve individuálne súťaže ž
15.-16. januára: Čang-ťia-kchou (Čína) - dve individuálne súťaže ž
16.-17. januára: Zakopane (Poľ.) - dve individuálne súťaže m
19.-20. januára: Zao (Jap.) - dve individuálne súťaže ž
22.-24. januára: Sapporo (Jap.) - dve individuálne súťaže m, individuálna súťaž ž, súťaž družstiev
29.-31. januára: Willingen (Nem.) - súťaž družstiev, dve individuálne súťaže m+ž
5.-7. februára: Lake Placid (USA) - individuálna súťaž ž+m, súťaž družstiev
11.-14. februára: Lahti (Fín.) - dve individuálne súťaže ž, individuálna súťaž m, súťaž družstiev
18.-21. februára: Vikersund (Nór.) - lety, dve individuálne súťaže m, individuálna súťaž ž
13.-14. marca: Oslo (Nór.) - dve individuálne súťaže m+ž
19.-21. marca: Planica (Slovin.) - lety, dve individuálne súťaže m, individuálna súťaž ž, súťaž družstiev