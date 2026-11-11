Poľsko povedalo Rusom jasné nie. Nepomôže im ani neutrálny status

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
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ČTK|11. nov 2026 o 16:40
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Poľsko bude hostiť preteky skokaniek vo Wisłe a mužské súťaže v Zakopanom.

Poľsko neudelí víza ruským skokanom a skokankám na lyžiach na preteky Svetového pohára, ktoré sa uskutočnia na jeho území, hoci im Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia (FIS) povolila v tejto sezóne štartovať s neutrálnym statusom.

Agentúre Reuters to oznámilo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Poľsko bude od 4. do 6. decembra hostiť preteky skokaniek vo Wisłe a od 15. do 17. januára mužské súťaže v Zakopanom.

Ministerstvo zopakovalo, že podľa súčasných pravidiel nesmú ruskí občania vstúpiť na úsek vonkajšej hranice Európskej únie, ktorý prechádza Poľskom, a to ani letecky či po mori.

Zároveň dodalo, že účasť na športovom podujatí nie je dôvodom na udelenie výnimky. Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia (FIS) v tejto sezóne povolí štart ruským a bieloruským športovcom s neutrálnym statusom.

O tom, či dostanú víza a či im bude umožnený vstup do krajiny, rozhodujú samotné hostiteľské štáty.

„FIS nenesie zodpovednosť za zamietnutie víza alebo vstupu osobe, ktorej bolo umožnené štartovať s neutrálnym statusom,“ uviedla federácia. 

Medzi ruských skokanov na lyžiach so statusom neutrálnych športovcov v súčasnosti patria napríklad Danil Sadrejev a Jevgenij Klimov, ktorí získali strieborné medaily v súťaži zmiešaných tímov na zimných olympijských hrách v Pekingu v roku 2022. 

Švédsky minister pre migráciu Johan Forssell v októbri agentúre Reuters povedal, že vláda preverí možnosť zamietnuť udelenie víz ruským a bieloruským športovcom.

Vo švédskom Falune sa na prelome februára a marca uskutočnia majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní.

Skoky na lyžiach

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Poľsko povedalo Rusom jasné nie. Nepomôže im ani neutrálny status
    dnes 16:401
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