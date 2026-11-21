Svetový pohár v skokoch na lyžiach žien - Lillehammer
Súťaž mužov:
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Krajina
Meno
Body
1.
Stephan Embacher
278,0 b (141,5 m/140,5)
2.
Halvor Egner Granerud
265,9 (127,0/139,0)
3.
Raffael Zimmermann
259,6 (138,0/130,5)
Rakúsky skokan na lyžiach Stephan Embacher triumfoval na úvodnom podujatí nového ročníka Svetového pohára v nórskom Lillehameri so ziskom 278,0 bodu.
Zostávajúce pódiové miesta obsadili Nór Halvor Egner Granerud a Rakúšan Raffael Zimmermann. Jediný Slovák v seriáli Hektor Kapustík neuspel v piatkovej kvalifikácii.
V nedeľu 22. novembra sa v Lillehammeri bude opäť súťažiť, o 12.00 h je na programe kvalifikácia a o 16.00 h hlavná súťaž.
Dvadsaťročný Embacher vyhral len druhýkrát v kariére podujatie SP a pokračuje tak v postupnom etablovaní sa medzi skokanskú špičku medzi mužmi.
Rakúšan mal už po prvom kole na čele komfortný náskok, napokon vyhral s viac ako 12-bodovým náskokom.
Držiteľ veľkého glóbusu z predchádzajúcej sezóny Slovinec Domen Prevc sa prekvapujúco nedostal ani do druhého kola, pre problémy s poveternostnými podmienkami skončil už v prvom kole na poslednom 50. mieste.