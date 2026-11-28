Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková získala ďalších šesť bodov do hodnotenia Svetového pohára.
Na podujatí na strednom mostíku v rakúskom Hinzenbachu obsadila v sobotu 25. miesto s celkovou známkou 195,9 bodu.
Aj po prvom kole figurovala Kapustíková na 25. priečke, keď dosiahla výkon 83,5 m. V druhom kole pristála na značke 82,5 m.
Pred šiestimi dňami v nórskom Lillehammeri bola 29. a získala dva body. Ďalšia Slovenka Tamara Mesíková v Hinzenbachu nepostúpila z kvalifikácie do hlavnej súťaže.
Z víťazstva sa tešila Rakúšanka Lisa Fettnerová, ktorá predstihla o sedem desatín bodu po prvom kole vedúcu Slovinku Niku Prevcovú.
Pre obhajkyňu veľkého glóbusu je druhé miesto najlepším výsledkom v sezóne, tretia skončila so stratou 7,6 b. Nórka Anna Odine Strömová.