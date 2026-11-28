Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková postúpila do 2. kola podujatia Svetového pohára v rakúskom Hinzenbachu.
Po úvodnom kole sa usadila na 25. mieste, keď na strednom mostíku pristála na značke 83,5 m a od rozhodcov dostala známku 99,3 bodu.
Ďalšia Slovenka Tamara Mesíková sa medzi 40 postupujúcich do hlavnej súťaže neprebojovala. So ziskom 83,4 bodu za skok dlhý 73,5 metra skončila na 51. priečke.
Po prvom kole viedla Slovinka Nika Prevcová. Obhajkyňa veľkého glóbusu dosiahla výkon 90 m a vypracovala si náskok 3,1 b pred Rakúšankou Lisou Fettnerovou.