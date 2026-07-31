Kapustíkovci budú súťažiť aj v lete. V Poľsku chcú nadviazať na výkony zo zimy

Slovenskí skokani na lyžiach Hektor a Kira Mária Kapustíkovci vstúpia počas víkendu v poľskej Wisle do Letnej Grand Prix s cieľom nadviazať na výkony zo zimného Svetového pohára.
Letné preteky predstavujú dôležitú súčasť prípravy na zimnú sezónu a poskytujú priestor na overenie výkonnosti v medzinárodnej konkurencii.
Vo Wisle sa na štarte očakáva účasť popredných svetových reprezentácií.
„Na štart Letnej Grand Prix sa veľmi teším. Máme za sebou kvalitnú prípravu, s ktorou som spokojný a v tíme panuje výborná atmosféra.
Počas leta prišlo viacero zmien – máme nových trénerov, intenzívnejšie sa venujeme mentálnej príprave, rozcvičkám, regenerácii aj výžive. Verím, že práve tieto detaily nás posunú ďalej. Do sezóny nejdem s konkrétnymi výsledkovými očakávaniami.
Mojím cieľom je predviesť čo najlepší skok. Ak sa mi podarí ukázať to, na čom sme pracovali počas prípravy, verím, že prídu dobré umiestnenia,“ uviedol Kapustík prostredníctvom tlačovej správy Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).
Spoločne so svojou sestrou sa pripravovali pod vedením reprezentačných trénerov Vasju Bajca a Davida Jiroutka.
„Do novej sezóny vstupujem s veľmi dobrým pocitom. Absolvovala som kvalitnú letnú prípravu, tréningy boli intenzívnejšie a už teraz na sebe vidím pozitívne zmeny. V tíme nastali viaceré novinky, máme nových trénerov, skúšame nové metódy práce a som zvedavá, kam nás tieto zmeny posunú.
Do prvých pretekov nejdem s konkrétnymi výsledkovými očakávaniami. Chcem si ich predovšetkým užiť, podať čo najlepší výkon a ukázať to, na čom sme počas leta pracovali,“ zdôraznila Kapustíková.