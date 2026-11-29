Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková opäť postúpila do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v rakúskom Hinzenbachu.
V nedeľnej kvalifikácii na strednom mostíku obsadila 30. miesto, za skok dlhý rovných 81 metrov dostala známku 98,7 bodu.
V sobotu na rovnakom mostíku bodovala, keď skončila na konečnej 25. pozícii.
Ďalšia Slovenka Tamara Mesíková sa medzi 40 postupujúcich neprebojovala. Za skok dlhý 76 metrov dostala 82,2 bodu a umiestnila sa na 51. priečke.
Kvalifikáciu vyhrala domáca Lisa Fettnerová s 117,9 bodu za výkon 87,5 metra. Hlavná súťaž bola na programe od 10.15 h.