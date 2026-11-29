Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do 2. kola na nedeľňajšom podujatí Svetového pohára v rakúskom Hinzenbachu.
V 1. kole skočila rovných 85 metrov a od rozhodcov dostala známku 93,8 bodu, s ktorou obsadila 33. pozíciu.
Sedemnásťročná Slovenka tak nenadviaže na sobotňajšiu súťaž, v ktorej skončila na bodovanom 25. mieste.
Kapustíkovej krajanka Tamara Mesíková sa do hlavnej súťaže neprebojovala, v kvalifikácii sa umiestnila na 51. priečke.
Líderkou po 1. kole bola obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu Nika Prevcová zo Slovinska, ktorá dosiahla výkon 89,5 m za 122,2 bodu.
Prvý triumf v sezóne zaznamenala Slovinka Nika Prevcová, ktorá na strednom mostíku triumfovala so ziskom 235,7 bodu pred domácou Lisou Fettnerovou (233,5) a Nemkou Agnes Reischovou (230,5).
Obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu viedla už po úvodnom kole, v ktorom pristála na značke 89,5 m a získala 122,2 bodu.
Prevcová sa dostala na pódium druhýkrát v tomto ročníku, v sobotu skončila v Hizenbachu druhá.
„Som rada, že som dnes predviedla tri dobré skoky a chcem v tom pokračovať,“ povedala podľa agentúry STA. Na čele celkového poradia sa udržala Anna Odine Strömová z Nórska, ktorá v nedeľu obsadila ôsme miesto.
Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Hinzenbach
Výsledky žien - HS 90:
1. Nika Prevcová (Slovin.) 235,7 bodu (89,5 m/88,0 m), 2. Lisa Fettnerová (Rak.) 233,5 (87,5/88,0), 3. Agnes Reischová (Nem.) 230,5 (91,0/87,0)
Priebežné poradie SP (po 4 z 32 pretekov):
1. Anna Odine Strömová (Nór) 242, 2. Prevcová 220, 3. Fettnerová 212, ..., 36. Kira Mária Kapustíková (SR) 8