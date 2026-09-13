Skočila cez 110 metrov. Kapustíková sa vo Švajčiarsku umiestnila na pódiu

Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková si úspešne počínala na podujatí Interkontinentálneho pohára vo švajčiarskom Einsiedelne.
Iba 17-ročná reprezentantka obsadila v nedeľňajšej súťaži na veľkom mostíku druhé miesto. Nadviazala tak na sobotňajšiu 6. priečku.
Kapustíková vstúpila do víkendu sobotňajšími pretekmi, v ktorých zaznamenala skoky dlhé 101,5 a 105 metrov.
Po 1. kole figurovala na 13. priečke, v druhom sa však výrazne zlepšila. Za 105-metrový skok získala 110,7 bodu, čo bol tretí najlepší výkon 2. kola, a v konečnom poradí sa posunula na 6. miesto so ziskom 213,3 bodu.
VIDEO: Kapustíková na podujatí vo Švajčiarsku
O deň neskôr už slovenská reprezentantka zaútočila na pódium. V 1. kole pristála na značke 103,5 metra a so ziskom 116,7 bodu jej patrilo priebežné 4. miesto.
V druhom kole predviedla jeden z najlepších skokov celých pretekov, doletela až na 110,5 m, získala 116,7 bodu a druhým najlepším výkonom finálového kola sa posunula na konečnú 2. priečku. Celkovo nazbierala 233,4 bodu.
Nedeľňajšie preteky vyhrala Číňanka Pching Ceng so ziskom 252,3 bodu, keď skočila 109 a 110,5 m. Kapustíková na ňu stratila 18,9 bodu. Informoval o tom Zväz slovenského lyžovania v tlačovej správe.