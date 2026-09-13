Skočila cez 110 metrov. Kapustíková sa vo Švajčiarsku umiestnila na pódiu

Kira Kapustiková
Kira Kapustiková (Autor: Zväz slovenského lyžovania)
TASR|13. sep 2026 o 15:03
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V druhom kole predviedla jeden z najlepších skokov.

Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková si úspešne počínala na podujatí Interkontinentálneho pohára vo švajčiarskom Einsiedelne.

Iba 17-ročná reprezentantka obsadila v nedeľňajšej súťaži na veľkom mostíku druhé miesto. Nadviazala tak na sobotňajšiu 6. priečku.

Kapustíková vstúpila do víkendu sobotňajšími pretekmi, v ktorých zaznamenala skoky dlhé 101,5 a 105 metrov.

Po 1. kole figurovala na 13. priečke, v druhom sa však výrazne zlepšila. Za 105-metrový skok získala 110,7 bodu, čo bol tretí najlepší výkon 2. kola, a v konečnom poradí sa posunula na 6. miesto so ziskom 213,3 bodu.

VIDEO: Kapustíková na podujatí vo Švajčiarsku

O deň neskôr už slovenská reprezentantka zaútočila na pódium. V 1. kole pristála na značke 103,5 metra a so ziskom 116,7 bodu jej patrilo priebežné 4. miesto.

V druhom kole predviedla jeden z najlepších skokov celých pretekov, doletela až na 110,5 m, získala 116,7 bodu a druhým najlepším výkonom finálového kola sa posunula na konečnú 2. priečku. Celkovo nazbierala 233,4 bodu.

Nedeľňajšie preteky vyhrala Číňanka Pching Ceng so ziskom 252,3 bodu, keď skočila 109 a 110,5 m. Kapustíková na ňu stratila 18,9 bodu. Informoval o tom Zväz slovenského lyžovania v tlačovej správe.

Skoky na lyžiach

    Kira Kapustiková
    Kira Kapustiková
    Skočila cez 110 metrov. Kapustíková sa vo Švajčiarsku umiestnila na pódiu
    dnes 15:03
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