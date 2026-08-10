Kapustíková dosiahla životný úspech. V letnej Grand Prix vytvorila slovenský rekord

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech.
Na nedeľňajšom podujatí letnej Grand Prix vo francúzskom Courcheveli obsadila desiate miesto, pričom v druhom kole vytvorila výkonom 124,5 m nový oficiálny ženský slovenský rekord.
Do hodnotenia prestížneho seriálu si účastníčka ZOH 2026 v Miláne a Cortine D´Ampezzo pripísala 26 bodov.
Kapustíková bola po prvom kole na 17. priečke, keď pristála na značke 114,5 m. V druhom kole sa na veľkom mostíku v jednom z dejísk ZOH 2030 dokázala zlepšiť o desať metrov.
Piaty najdlhší súťažný pokus ju katapultoval do elitnej desiatky, za víťaznou Japonkou Juki Itovou zaostala o 37,9 bodu.
Doposiaľ žiadnemu slovenskému skokanovi v ére samostatnosti sa na podujatiach zimného Svetového pohára alebo letnej Grand Prix nepodarilo skončiť v Top ten.
Kapustíkovej brat Hektor obsadil v minulej sezóne 13. miesto v letoch SP na mamuťom mostíku v nórskom Vikersunde.