Kapustíková dosiahla životný úspech. V letnej Grand Prix vytvorila slovenský rekord

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková. (Autor: REUTERS)
TASR|10. aug 2026 o 08:25
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V druhom kole sa dokázala zlepšiť o desať metrov.

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech.

Na nedeľňajšom podujatí letnej Grand Prix vo francúzskom Courcheveli obsadila desiate miesto, pričom v druhom kole vytvorila výkonom 124,5 m nový oficiálny ženský slovenský rekord.

Do hodnotenia prestížneho seriálu si účastníčka ZOH 2026 v Miláne a Cortine D´Ampezzo pripísala 26 bodov.

Kapustíková bola po prvom kole na 17. priečke, keď pristála na značke 114,5 m. V druhom kole sa na veľkom mostíku v jednom z dejísk ZOH 2030 dokázala zlepšiť o desať metrov.

Piaty najdlhší súťažný pokus ju katapultoval do elitnej desiatky, za víťaznou Japonkou Juki Itovou zaostala o 37,9 bodu.

Doposiaľ žiadnemu slovenskému skokanovi v ére samostatnosti sa na podujatiach zimného Svetového pohára alebo letnej Grand Prix nepodarilo skončiť v Top ten.

Kapustíkovej brat Hektor obsadil v minulej sezóne 13. miesto v letoch SP na mamuťom mostíku v nórskom Vikersunde.

Skoky na lyžiach

    Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
    Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
    Kapustíková dosiahla životný úspech. V letnej Grand Prix vytvorila slovenský rekord
    dnes 08:251
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